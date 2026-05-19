Studie enthüllt, wie Eier Ihr Alzheimer-Risiko massiv senken können

Ohne Ei am Morgen geht bei Ihnen gar nichts? Dann dürfen Sie sich jetzt freuen. Was lange nur als praktischer Proteinlieferant galt, entpuppt sich laut einer neuen Mega-Studie als Schutzschild für unser Gehirn. Das Ergebnis: Wer regelmäßig Eier isst, kann sein Alzheimer-Risiko drastisch reduzieren.

Egal ob als Omelette, klassisches Spiegelei, gekochtes Frühstücksei oder sogar verbacken im Lieblingskuchen, Hauptsache Ei. Eine aktuelle Langzeitstudie der renommierten Loma Linda University in Kalifornien, veröffentlicht im Fachjournal „The Journal of Nutrition“, rückt das Hühnerei jetzt in ein völlig neues Licht. Es ist nicht nur lecker und macht satt, sondern ist offenbar eine der genussvollsten Methoden, um im Alter geistig fit zu bleiben.

So lief die Eier-Studie ab

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Für die Studie wurden über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren die Daten von fast 40.000 Menschen im Alter von über 65 Jahren analysiert. Während dieser Zeit erkrankten 2.858 Teilnehmer an Alzheimer. Die Wissenschaftler wollten wissen: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Eiern und der Gesundheit des Gehirns? Dafür zählten sie sämtliche verzehrte Eier, vom Omelette bis hin zum Ei im Fertigprodukt oder in Backwaren.

Das Frühstücksei als Gehirn-Booster

Die Ergebnisse lassen aufhorchen. Die Forscher stellten fest, dass das Demenz-Risiko sinkt, je regelmäßiger Eier auf dem Speiseplan stehen:

Wer nur 1- bis 3-mal pro Monat Eier isst, senkt sein Risiko bereits um 17 Prozent.

Bei einem Konsum von 2- bis 4-mal pro Woche verringert sich das Risiko um satte 20 Prozent.

Personen, die an mindestens 5 Tagen pro Woche (bis zu zwei Eier täglich) Eier verzehrten, hatten ein um 27 Prozent geringeres Risiko, an Alzheimer zu erkranken.

Das Geheimnis steckt im Eigelb

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Aber wie kann ein simples Ei unser Gehirn derart vor dem kognitiven Abbau bewahren? „Eier enthalten wichtige Nährstoffe, welche die Gehirngesundheit unterstützen könnten“, erklärt Studienleiter Joan Sabaté. Besonders das Eigelb ist vollgepackt mit Nährstoffen, die wie ein Anti-Aging-Programm für unsere Nervenzellen wirken.

Cholin und Omega-3-Fettsäuren unterstützen die Nervenzellfunktionen und die allgemeine Gedächtnisleistung. Lutein und Zeaxanthin wiederum sind starke Antioxidantien, die oxidativen Stress im Gehirn reduzieren, einen der Haupttreiber für den geistigen Abbau.

Ein Baustein, kein Allheilmittel

Bevor Sie jetzt aber anfangen, sich ausschließlich von Eiern zu ernähren, gibt Epidemiologin und Hauptautorin der Studie, Jisoo Oh, noch einen wichtigen Hinweis mit auf den Weg: Eier sind kein Wundermittel.Ihre volle Kraft für unser Gehirn entfalten sie erst, wenn sie Teil einer ausgewogenen Ernährung sind. Die Vorteile des Eierkonsums sind dann am größten, wenn sie mit einem insgesamt gesunden Lebensstil einhergehen.