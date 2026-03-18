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Heimischer Olympia-Star beendet Karriere völlig überraschend
© gepa

Winter-Kracher

Heimischer Olympia-Star beendet Karriere völlig überraschend

18.03.26, 20:07
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Überraschender Rücktritt! Biathlon-Star Lisa Hauser beendet ihre aktive Karriere.

Österreichs erfolgreichste Biathletin Lisa Hauser hat am Mittwochabend ihr Karriereende bekanntgegeben.  

Die 32-Jährige werde nach dem Saisonfinale am kommenden Wochenende am Holmenkollen einen Schlussstrich ziehen, hieß es in einer ÖSV-Aussendung. Die Tirolerin gewann 2021 in Pokljuka WM-Gold im Massenstart, ist Siegerin von sechs Einzel-Weltcup-Bewerben und stand 13 Mal auf dem Podest.

Insgesamt holte Hauser vier WM-Medaillen und nahm an vier Olympischen Spielen teil.

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