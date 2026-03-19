Glasner und Palace retten Aufstieg n. V. - Posch schießt Mainz ins Viertelfinale

Nach aufreibenden 120 Minuten beim Achtelfinal-Rückspiel in Larnaca steht Oliver Glasner mit Crystal Palace historisch im Viertelfinale der Conference League. Auch Stefan Posch jubelt: Der ÖFB-Star schoss Mainz erstmals in der Klubgeschichte in ein europäisches Viertelfinale.

Nach der Nullnummer von London musste Glasner auch im Hinspiel auf Zypern gewaltig zittern. Der 2:1-Sieg der Londoner war Schwerstarbeit.

Sarr schoss Crystal Palace mit 1:0 in Führung (13.), doch das war die einzige brauchbare Aktion der Londoner in den ersten 45 Minuten. Nach der Pause wurde die Passivität bestraft: Saborit glich zum 1:1 aus (63.). Zehn Minuten später musste der Ausgleichs-Torschütze mit Gelb-Rot vom Platz. Glasner warf daraufhin alles nach vorne, doch mehr als zwei Stangentreffer schauten vorerst nicht dabei heraus.

Sarr rettete Glasners Elf mit Doppelpack beim 2:1

Dann die Entscheidung in der 99. Minute: Eckball für Palace, Sarr trifft ins linke Eck - 2:1.

In der hitzigen Schlussphase sah der Trainer aus Österreich auch noch Gelb. Bei den Gastgebern musste Ioannou noch Rot-Foul vom Platz (120.+4).

Schließlich riss Glasner die Hände in die Höhe und jubelte über den erstmaligen Viertelfinal-Einzug von Crystal Palace. Am 9. und 16. April geht's gegen Fiorentina um den Einzug ins Semifinale.

Mainz-Star Posch durchbricht Abwehrriegel, Sieb stellt auf 2:0

Ein hartes Stück Arbeit war der Aufstieg ins Viertelfinale auch für Mainz 05 gegen Sigma Olmütz, wo Posch einen wichtigen Beitrag leistete. Nach dem 0:0 in Olmütz standen die Tschechen auch im Rückspiel tief. Doch kurz nach Seitenwechsel brach der Innenverteidiger aus Österreich mit einem herrlichen Kopfballtreffer nach einer Flanke von Nebel den Bann - 1:0 (49.).

Ab der 76. Minute waren die Tschechen nur mehr zu zehnt (Gelb-Rot für Barath). Nachdem Nebel die Latte traf (79.) machte Sieb mit dem Treffer zum 2:0 (83.) alles klar. ÖFB-Verteidiger Mwene spielte durch, Veratschnig ab der 74. Minute.

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Im Viertelfinale wartet der Sieger der Abendpartie zwischen Racing Straßburg und HNK Rijeka.