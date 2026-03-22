Fürstin Charlène und Caroline strahlen beim Rosenball

In Monaco wurde es galaktisch: Beim 70. Rosenball in Monte-Carlo zeigte sich die Fürstenfamilie von ihrer glanzvollsten Seite. Unter dem Motto "Galaxy Rose Ball" verwandelte sich der Saal in eine futuristische Bühne für Mode und Wohltätigkeit – allen voran Fürstin Charlène und Prinzessin Caroline.

Die Fürstenfamilie von Monaco lud internationale Gäste zum traditionellen "Bal de la Rose" in das Sporting Monte-Carlo ein. Am Samstag stand das Event ganz im Zeichen von Glamour und Wohltätigkeit. Unter der Schirmherrschaft von Prinzessin Caroline von Hannover feierte der Ball seine 70. Ausgabe und sammelte erneut wichtige Spenden für die Princess Grace Foundation ein. Die künstlerische Leitung lag zum wiederholten Mal in den Händen des französischen Schuh-Designers Christian Louboutin.

Futuristisches Motto im Fürstentum

Unter dem Titel "Galaxy Rose Ball" erschuf Louboutin eine futuristische Atmosphäre, die den perfekten Rahmen für die luxuriösen Outfits der Gäste bot. Besonders Fürstin Charlène zog die Blicke auf sich: Die 48-Jährige erschien in einer silbernen, schulterfreien Robe von Elie Saab, die mit funkelnden Pailletten besetzt war. Passend dazu wählte sie silberne Schuhe von Gianvito Rossi. Während sie sich tagsüber noch in einem blumigen Pastellkleid an der Seite von Fürst Albert zeigte, kam sie dem Motto am Abend nur zu gerne nach, um das Event ihrer Schwägerin zu unterstützen.

Rosenball 2026 in Monaco © Getty

Auch Prinzessin Caroline präsentierte sich modisch abgestimmt auf ihre Schwägerin. Die 69-Jährige trug eine schwarze Robe mit funkelnden Steinchen und eine silberne Jacke. Trotz vergangener Gerüchte über Unstimmigkeiten zwischen den beiden Frauen stand an diesem Abend die familiäre Einigkeit im Vordergrund. Caroline überließ ihrem Bruder Albert und seiner Frau Charlène auf den offiziellen Fotos den Vortritt und positionierte sich bewusst etwas abseits, was die Rollenverteilung im Fürstentum unterstrich.

Rosenball 2026 in Monaco © Getty

Internationale Gäste in Monte-Carlo

Victoria Silvstedt © Getty

Maria Luisa und Monica Bacardi © Getty

Neben dem Fürstenpaar waren weitere prominente Familienmitglieder beim galaktischen Gipfeltreffen dabei. Carolines Sohn Pierre Casiraghi erschien mit seiner Ehefrau Beatrice Borromeo, die in einer Robe von Dior glänzte. Auch Alexandra von Hannover und ihr Partner Ben-Sylvester Strautmann sowie Prinzessin Akiko von Mikasa aus Japan feierten das Jubiläum.