Victoria Swarovski: So hart ist das Urteil der Fans auf Instagram

Unsere Kristall-Lady steht als Moderatorin von "Let's Dance" ständig im Rampenlicht. Doch neben dem Applaus im Studio muss die 32-jährige auf Instagram immer wieder harte Kritik einstecken. Von Kommentaren zu ihrer Stimme bis hin zu fiesen Body-Checks ist alles dabei.

Victoria Swarovski moderiert bereits seit 2018 gemeinsam mit Daniel Hartwich die beliebte RTL-Show "Let's Dance". Doch während sie vor der Kamera strahlt, tobt in den sozialen Medien oft ein regelrechter Sturm der Entrüstung. Vor allem unter ihren Instagram-Beiträgen sammeln sich immer wieder negative Kommentare von Usern, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Kritisiert werden dabei oft ihre "nervige Stimme" oder eine angeblich "aufgesetzte Art". Manche gehen sogar so weit zu fragen: "Wann hörst du endlich auf?"

Daniel Hartwich und Victoria Swarovski © Getty Images

Harte Worte im Netz

In letzter Zeit ist auch die Figur der Moderatorin verstärkt zum Thema geworden. Kommentatoren bezeichneten die 32-Jährige als "viel zu dünn" und behaupteten, sie habe "nix Natürliches mehr". Zwischen den hämischen Worten finden sich aber auch besorgte Stimmen, die fragen: "Geht es dir gut?" Der Druck, im TV-Business immer perfekt auszusehen, ist für die Moderatorin enorm. Dass die ständige Kritik spurlos an ihr vorbeigeht, ist kaum vorstellbar, auch wenn sie als starke Persönlichkeit gilt.

© Getty Images

Rückhalt durch Mark Mateschitz

Eine wichtige Stütze in dieser Zeit ist ihr Partner Mark Mateschitz. Er und die Schmuckdynastie-Erbin halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte auf roten Teppichen oder Pärchenfotos sind eine Seltenheit. Laut dem Magazin "Viel Spaß" bezeichnete Victoria Swarovski den Milliardärssohn jedoch als ihre "große Liebe". Als Zeichen ihrer Verbundenheit trägt sie sogar seinen Namen an einer Kette um den Hals.

Starke Frau im Fokus

Mateschitz und Swarovski © APA

Dieser symbolische Liebesbeweis gibt ihr offenbar auch während der "Let's Dance" Shows Kraft, selbst wenn ihr Partner nicht physisch vor Ort ist. Die Moderatorin musste sich in der Vergangenheit schon öfter gegen Vorwürfe mangelnder Authentizität behaupten. Interessantes Detail: Die Österreicherin war ihr Leben lang blond, bevor sie sich erstmals dazu entschied, ihre Haare zu färben. Trotz der anhaltenden Kritik im Netz scheint sie mit Mark Mateschitz jemanden an ihrer Seite zu haben, der ihr den nötigen Halt gibt.