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21.3.2026 - 27.3.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

21.3.2026 - 27.3.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

21.03.26, 00:00
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Ihr MADONNA-Horoskop (21.3.2026 - 27.3.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Diese Woche steht Venus noch in Ihrem Zeichen. Saturn empfiehlt Ihnen, sehr überlegt und vernünftig mit dieser Gunst umzugehen. Also keine Eskapaden!
  • Gesundheit: Mehr Energie durch die Sonne in Ihrem Zeichen. Am Donnerstag und Freitag aber etwas kürzertreten!
  • Beruf: Alles gut überlegt und nachhaltig abgesichert? Dann wird es Zeit für kluge Entscheidungen.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Sie steuern auf ein Liebeshoch zu, das sich schon am Wochenende ankündigt. Seien Sie diese Woche aber noch sehr tolerant, verständnisvoll und geduldig!
  • Gesundheit: Von Montag bis Mittwoch kann es etwas hektisch werden. Umso beschaulicher wird es dann ab Donnerstag.
  • Beruf: Donnerstag und Freitag sind gute Tage für Vereinbarungen. Da hat alles wieder Hand und Fuß.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Liegt immer noch Spannung in der Luft? Lassen Sie sich von Montag bis Mittwoch nicht aus der Reserve locken! Kühler Kopf trifft klügere Entscheidungen.
  • Gesundheit: Die Anspannung könnte bis Mittwoch wieder zunehmen. Immer mit der Ruhe! Lieber mal tief durchatmen!
  • Beruf: Mit Verhandlungen und Vereinbarungen bis Donnerstag zuwarten und eher ein wenig nachgeben!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Machen Sie sich auf eine etwas unruhige Woche gefasst, die eine große Portion Gelassenheit verlangt! Schon nächste Woche wendet sich das Blatt wieder.
  • Gesundheit: Lassen Sie sich bis Mittwoch nicht hetzen! Am Donnerstag und Freitag sind Sie wieder besser in Form.
  • Beruf: Jetzt dürfen Verträge wieder unterschrieben werden. Bewerbungen am Donnerstag und Freitag!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Diese Woche ist Ihnen Venus noch sehr gewogen. Gut für Gebundene, um den Zusammenhalt zu festigen, für Singles, um endlich Nägel mit Köpfen zu machen.
  • Gesundheit: Schalten Sie am Wochenende ab! Und dann lieber etwas langsamer, aber dafür sehr konzentriert voran!
  • Beruf: Lehnen Sie sich finanziell nicht zu weit aus dem Fenster! Rechnen Sie erst mal genau nach!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Die verunsichernde Venus-Opposition ist nächste Woche überstanden. Bleiben Sie bis dahin cool! Keine impulsiven Aktionen zwischen Montag und Mittwoch!
  • Gesundheit: Bis Mittwoch könnte es physisch und nervlich sehr herausfordernd werden. Schalten Sie lieber zurück!
  • Beruf: Setzen Sie auf Zeit! Warten Sie mit wichtigen Terminen und Gesprächen bis Donnerstag zu!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Nur noch eine Woche unter der mühsamen Venus-Opposition. Also keine voreiligen Reaktionen mehr! Ab Anfang nächster Woche sieht alles wieder anders aus.
  • Gesundheit: Sich von anderen verunsichern zu lassen, schwächt Sie. Schönheitspflege stärkt Ihr Selbstwertgefühl.
  • Beruf: Lieber mal einen Schritt zurück! Wer jetzt kleinere Brötchen bäckt, handelt nachhaltiger.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Halten Sie am Wochenende etwas mehr Abstand. Gedulden Sie sich lieber bis Donnerstag, da stehen Sie wieder höher im Kurs. Druck wäre kontraproduktiv.
  • Gesundheit: Nutzen Sie Donnerstag und Freitag für Ihre Schönheit und die nachhaltige Stärkung Ihres Wohlbefindens!
  • Beruf: Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage. Bringen Sie da Ihre Schäfchen ins Trockene!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Bewahren Sie Ruhe! Bleiben Sie auf der sicheren Seite, sonst wird es wieder sehr turbulent! Sie fahren sicher besser, wenn Sie nicht impulsiv handeln.
  • Gesundheit: Bis Mittwoch ist erhöhte Vorsicht geboten. Tempo drosseln, Nerven schonen und Atemwege gut schützen!
  • Beruf: Stecken Sie lieber etwas zurück und geben Sie sich mal mit dem bisher Erreichten zufrieden!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Die spannungsgeladene Venus-Opposition dankt demnächst ab. Daher lohnt es sich jetzt, Ruhe und Geduld zu bewahren. Das Liebesglück kehrt bald zurück.
  • Gesundheit: Zügeln Sie Ihren Ehrgeiz und geben Sie nicht zu viel Gas! Ab Donnerstag ist Gelassenheit angezeigt.
  • Beruf: Warten Sie mit Vorstellungsterminen und finanziellen Entscheidungen bis nächste Woche zu!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Venus könnte Ihnen demnächst klare Grenzen aufzeigen. Nutzen Sie daher die Tage bis Mittwoch, um zu beweisen, dass man sich auf Sie verlassen kann!
  • Gesundheit: Am Wochenende einfach nur entspannen. Neue Motivation ab Montag, konzentrieren Sie sich aber besser!
  • Beruf: Werden Sie bis Mittwoch finanziell nicht leichtsinnig! Und viel kooperativer ab Donnerstag!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Sie werden sich bereits ab Donnerstag wieder viel sicherer aufgehoben fühlen. Daher von Montag bis Mittwoch Ruhe bewahren und nicht sinnlos streiten!
  • Gesundheit: Unruhige Tage von Montag bis Mittwoch. Seien Sie vorsichtiger und schonen Sie vor allem Ihre Nerven!
  • Beruf: Bewerbungen und Meetings am Donnerstag und Freitag! Finanzielles erst nächste Woche klären!

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

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