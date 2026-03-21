21.3.2026 - 27.3.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (21.3.2026 - 27.3.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Diese Woche steht Venus noch in Ihrem Zeichen. Saturn empfiehlt Ihnen, sehr überlegt und vernünftig mit dieser Gunst umzugehen. Also keine Eskapaden!
- Gesundheit: Mehr Energie durch die Sonne in Ihrem Zeichen. Am Donnerstag und Freitag aber etwas kürzertreten!
- Beruf: Alles gut überlegt und nachhaltig abgesichert? Dann wird es Zeit für kluge Entscheidungen.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Sie steuern auf ein Liebeshoch zu, das sich schon am Wochenende ankündigt. Seien Sie diese Woche aber noch sehr tolerant, verständnisvoll und geduldig!
- Gesundheit: Von Montag bis Mittwoch kann es etwas hektisch werden. Umso beschaulicher wird es dann ab Donnerstag.
- Beruf: Donnerstag und Freitag sind gute Tage für Vereinbarungen. Da hat alles wieder Hand und Fuß.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Liegt immer noch Spannung in der Luft? Lassen Sie sich von Montag bis Mittwoch nicht aus der Reserve locken! Kühler Kopf trifft klügere Entscheidungen.
- Gesundheit: Die Anspannung könnte bis Mittwoch wieder zunehmen. Immer mit der Ruhe! Lieber mal tief durchatmen!
- Beruf: Mit Verhandlungen und Vereinbarungen bis Donnerstag zuwarten und eher ein wenig nachgeben!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Machen Sie sich auf eine etwas unruhige Woche gefasst, die eine große Portion Gelassenheit verlangt! Schon nächste Woche wendet sich das Blatt wieder.
- Gesundheit: Lassen Sie sich bis Mittwoch nicht hetzen! Am Donnerstag und Freitag sind Sie wieder besser in Form.
- Beruf: Jetzt dürfen Verträge wieder unterschrieben werden. Bewerbungen am Donnerstag und Freitag!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Diese Woche ist Ihnen Venus noch sehr gewogen. Gut für Gebundene, um den Zusammenhalt zu festigen, für Singles, um endlich Nägel mit Köpfen zu machen.
- Gesundheit: Schalten Sie am Wochenende ab! Und dann lieber etwas langsamer, aber dafür sehr konzentriert voran!
- Beruf: Lehnen Sie sich finanziell nicht zu weit aus dem Fenster! Rechnen Sie erst mal genau nach!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Die verunsichernde Venus-Opposition ist nächste Woche überstanden. Bleiben Sie bis dahin cool! Keine impulsiven Aktionen zwischen Montag und Mittwoch!
- Gesundheit: Bis Mittwoch könnte es physisch und nervlich sehr herausfordernd werden. Schalten Sie lieber zurück!
- Beruf: Setzen Sie auf Zeit! Warten Sie mit wichtigen Terminen und Gesprächen bis Donnerstag zu!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Nur noch eine Woche unter der mühsamen Venus-Opposition. Also keine voreiligen Reaktionen mehr! Ab Anfang nächster Woche sieht alles wieder anders aus.
- Gesundheit: Sich von anderen verunsichern zu lassen, schwächt Sie. Schönheitspflege stärkt Ihr Selbstwertgefühl.
- Beruf: Lieber mal einen Schritt zurück! Wer jetzt kleinere Brötchen bäckt, handelt nachhaltiger.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Halten Sie am Wochenende etwas mehr Abstand. Gedulden Sie sich lieber bis Donnerstag, da stehen Sie wieder höher im Kurs. Druck wäre kontraproduktiv.
- Gesundheit: Nutzen Sie Donnerstag und Freitag für Ihre Schönheit und die nachhaltige Stärkung Ihres Wohlbefindens!
- Beruf: Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage. Bringen Sie da Ihre Schäfchen ins Trockene!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Bewahren Sie Ruhe! Bleiben Sie auf der sicheren Seite, sonst wird es wieder sehr turbulent! Sie fahren sicher besser, wenn Sie nicht impulsiv handeln.
- Gesundheit: Bis Mittwoch ist erhöhte Vorsicht geboten. Tempo drosseln, Nerven schonen und Atemwege gut schützen!
- Beruf: Stecken Sie lieber etwas zurück und geben Sie sich mal mit dem bisher Erreichten zufrieden!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Die spannungsgeladene Venus-Opposition dankt demnächst ab. Daher lohnt es sich jetzt, Ruhe und Geduld zu bewahren. Das Liebesglück kehrt bald zurück.
- Gesundheit: Zügeln Sie Ihren Ehrgeiz und geben Sie nicht zu viel Gas! Ab Donnerstag ist Gelassenheit angezeigt.
- Beruf: Warten Sie mit Vorstellungsterminen und finanziellen Entscheidungen bis nächste Woche zu!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Venus könnte Ihnen demnächst klare Grenzen aufzeigen. Nutzen Sie daher die Tage bis Mittwoch, um zu beweisen, dass man sich auf Sie verlassen kann!
- Gesundheit: Am Wochenende einfach nur entspannen. Neue Motivation ab Montag, konzentrieren Sie sich aber besser!
- Beruf: Werden Sie bis Mittwoch finanziell nicht leichtsinnig! Und viel kooperativer ab Donnerstag!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Sie werden sich bereits ab Donnerstag wieder viel sicherer aufgehoben fühlen. Daher von Montag bis Mittwoch Ruhe bewahren und nicht sinnlos streiten!
- Gesundheit: Unruhige Tage von Montag bis Mittwoch. Seien Sie vorsichtiger und schonen Sie vor allem Ihre Nerven!
- Beruf: Bewerbungen und Meetings am Donnerstag und Freitag! Finanzielles erst nächste Woche klären!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90