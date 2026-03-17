Baywatch-Star völlig unerwartet gestorben

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Die bekannte Schauspielerin und Moderatorin Kiki Shepard ist im Alter von 74 Jahren verstorben.

USA. Die Fernsehwelt verliert ein bekanntes Gesicht. Kiki Shepard verstarb am Montag nach einem Herzinfarkt in Los Angeles. Die Nachricht vom Tod der 74-Jährigen, die zuerst vom US-Portal "TMZ" gemeldet wurde, sorgt bei Serien-Fans für große Anteilnahme.

Kiki Shepard erlangte vor allem durch ihre Auftritte in absoluten Kult-Serien große Bekanntheit. Neben Rollen in "Baywatch" und "Grey's Anatomy" war sie auch in Produktionen wie "NYPD Blue" oder "A Different World" zu sehen. Ihre Vielseitigkeit bewies sie zudem jahrelang als Co-Moderatorin der Show "Showtime at the Apollo", wo sie gemeinsam mit Steve Harvey auf der Bühne stand.

Karriere begann als Tänzerin

Bevor sie die TV-Bildschirme eroberte, startete Kiki Shepard ihre Laufbahn bereits in den 1970er Jahren als professionelle Tänzerin. Sie tourte weltweit und schaffte schließlich den Sprung an den Broadway, wo sie in Stücken wie "Bubbling Brown Sugar", "Reggae", "Your Arms Too Short to Box With God" und "Porgy and Bess" glänzte. In den sozialen Netzwerken verabschieden sich nun zahlreiche Wegbegleiter und Fans mit rührenden Worten von der Verstorbenen.