Paukenschlag: Seiler wird jetzt aus dem Programm genommen!

Letzte Woche noch groß angekündigt. Jetzt gestrichen. Das Comeback der Kultserie „Horvathslos“ wird nach den Ermittlungen gegen Christopher Seiler nun doch nicht wie geplant auf joyn.at gezeigt!

Seit Sonntag kennt der Austropop nur ein Thema: Christopher Seiler. Nach schwerwiegenden Vorwürfen und den von der Staatsanwaltschaft Wien bestätigten Ermittlungen hat er sich ja mit einem Instagram Posting („Ich bin bei Gott kein perfekter Mensch. Sowie viele von uns kämpfe auch ich mit Dämonen!“) zurückgezogen. „Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, bei der allen Anschuldigungen nachgegangen wurde, werde ich mich mit den Fakten bei euch melden.“

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Jetzt gibt’s die ersten Konsequenzen. Das Comeback seiner Kultserie „Horvathslos“ wird nun nicht mehr wie ursprünglich geplant im TV und als Streaming auf joyn.at passieren sondern nur mehr auf DVD. "Derzeit ist keine Ausstrahlung geplant," heißt es seitens des Senders zu oe24.

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Spannend: Die Ausstrahlung auf Joyn.at wurde noch letzte Woche auf den Social Media Seiten von „Horvathslos“ beworben: „Papa Toni is wieda do !!! Ab 12 April die NEUE Staffel (6) von Horvathslos gratis streamen auf JOYN.at.“ hieß es da. Auch auf der Homepage von Horvathslos und auf YouTube ist der Sendehinweis weiter zu finden.

Doch jetzt wurden die Ausstrahlungen gestoppt. Für Christopher Seiler gilt die Unschuldsvermutung.