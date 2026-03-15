Nach Gewaltvorwürfen - jetzt spricht Seiler: "Kämpfe mit Dämonen"

Gegen Austropop-Star Christopher Seiler wird nach einer Anzeige einer Frau seitens der Staatsanwaltschaft ermittelt. Jetzt äußert sich Seiler zum ersten Mal.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, bestätigte am Sonntag gegenüber der APA einen entsprechenden Medienbericht. Da diese Ermittlungen nicht öffentlich sind, werden aber keine Details über die Vorwürfe kommuniziert.

Seiler und Speer nehmen Abschied von Rapp © Fuhrich

"Wir können die Ermittlungen bestätigen"

Auch das Management bestätigte gegenüber der APA, dass es Ermittlungen gibt, allerdings auch ohne auf den Inhalt der Anschuldigung näher einzugehen:

"Wir können die Ermittlungen bestätigen und kooperieren vollumfänglich mit den zuständigen Behörden".

Abend in privatem Rahmen

Und weiter: "Es war ein Abend in privatem Rahmen, nach dem Fragen offen sind, die jetzt sorgfältig geklärt werden müssen. An dieser Aufklärung wirken wir selbstverständlich mit. Den weiteren Verlauf der Ermittlungen müssen wir nun abwarten", hieß es einem schriftlichen Statement.

© Zeidler

Seiler spricht

Nach den Berichten und der Bestätigung der Wiener Staatsanwaltschaft äußert sich der Austro-Pop-Star zum ersten Mal. Auf Instagram schrieb er, dass er mit Dämonen kämpfe.

Die ganze Stellungnahme von Christopher Seiler:

Statement von Christopher Seiler © Instagram

Ham kummst"

Christopher Seiler ist Teil des sehr erfolgreichen Musikduos Seiler & Speer.

Zu den bekanntesten Songs des 2014 eigentlich als Juxprojekt gegründeten Duos zählen "Ham kummst", "Ala bin" und "Principessa". Erst Anfang März wurden ihnen zwei Amadeus Awards in den Kategorien "Live-Act'" und "Pop/Rock" verliehen.