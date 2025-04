J.K. Rowling feiert Anti-Trans-Urteil auf 150-Millionen-Jacht

Mit einer Zigarre und einem Old-Fashioned-Cocktail in Händen präsentierte sich die Harry-Potter-Autorin auf Social Media.

Die britische Bestsellerautorin J.K. Rowling ("Harry Potter") feiert dieser Tage das jüngst beschlossenes Urteil des Obersten Gerichtshofs, welches die Rechte von Frauen und Mädchen in Großbritannien stärken soll. Wie oe24 berichtete, entschied das Gericht, dass die Begriffe "Frau" und "Geschlecht" im Gleichstellungsgesetz von 2010 auf das biologische Geschlecht beschränkt sind. Soll heißen: Trans-Frauen, die ein Geschlechtszertifikat besitzen, gelten rechtlich nicht als "Frauen". Die Entscheidung betrifft vor allem den Zugang zu geschlechtsspezifischen Bereichen wie Toiletten und Umkleideräumen, wie es heißt.

Rowling, die sich schon lange für den Schutz von Frauenrechten engagiert, sieht in dem Urteil einen großen Erfolg. Kurz nach der Gerichtsentscheidung teilte die 59-jährige Star-Autorin ein Selfie auf X, auf dem sie entspannt auf ihrer 150 Millionen Dollar teuren Superyacht "Samsara" eine Zigarre raucht - in der anderen Hand hält sie einen Old-Fashioned-Cocktail. Die Jacht, die sie 2023 erworben hatte, misst 88,5 Meter und ist mit luxuriösen Annehmlichkeiten ausgestattet, darunter ein Kino und ein 5 Meter großer Pool. In ihrem Post schrieb Rowling: "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. #SupremeCourt #WomensRights."