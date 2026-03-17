Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
ESC-Hammer: Mit DIESER Startnummer vergibt Cosmo den "Tanzschein"
© ORF

Gesetzt

ESC-Hammer: Mit DIESER Startnummer vergibt Cosmo den "Tanzschein"

17.03.26, 15:24
Teilen

Beim "Head of Delegation"-Meeting des ESC wurde bereits beschlossen, mit welcher Startnummer Österreichs Vertreter in der Wiener Stadthalle auftreten wird.

Österreichs Kandidat beim Wiener Eurovision Song Contest (ESC) wird beim großen Finale am 16. Mai den Kehraus machen: Am Dienstag wurde Cosmó mit "Tanzschein" der 25. und damit letzte Startplatz zugelost, wie es seitens des ORF in einer Aussendung heißt. Laut Angaben des ORF wurden darüber hinaus keine weiteren Reihungen der anderen im Finale gesetzten Teilnehmerländer vorgenommen.

In der Wiener Stadthalle wird Cosmó allerdings auch bereits am Donnerstag (14. Mai), im Rahmen des zweiten Semifinales einen Auftritt hinlegen - allerdings außer Konkurrenz, hat der ESC-Gastgeber doch seinen Platz im samstäglichen Finale sicher. Bei der heutigen, recht überschaubaren "Auslosung" hatte auch das Song-Contest-Maskottchen des Jahres 2026 namens "Auri" seine Finger im Spiel. Auf die Präsentation von selbigem können sich ESC-Afficionados schon jetzt freuen: Am Donnerstag (19. März) wird es im Rahmen des nächsten "ORF-ESC-Medienupdate" der Öffentlichkeit vorgestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen