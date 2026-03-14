Song Contest: Kein "Tanzschein" für DJ Ötzi

DJ Ötzi ist im ESC-Fieber: Auf Instagram zeigt sich der Schlagerstar mit Tochter Lisa-Marie Friedle in Tanzlaune. Gemeinsam unterstützen sie den österreichischen Newcomer Cosmó, der mit seinem Song "Tanzschein" beim Eurovision Song Contest 2026 für Österreich an den Start geht.

"Wir üben schon für den ESC 2026", schreibt DJ Ötzi zu einem Video auf Instagram. Darin tanzt der 55-Jährige mit seiner Tochter Lisa-Marie (23) zum Song "Tanzschein". Während die Tochter die Choreografie bereits perfekt beherrscht, wirken die Bewegungen des Vaters noch etwas holprig. Das tut der Freude keinen Abbruch, denn der Entertainer zeigt sich sichtlich begeistert vom österreichischen Beitrag für den kommenden Wettbewerb.

Volle Begeisterung für Cosmó

Neben dem Clip schwärmt der Sänger: "Was für ein Ohrwurm". Er verlinkt dabei den 19-jährigen Cosmó, der den österreichischen Vorentscheid für sich entscheiden konnte. Der Newcomer ist in der Szene kein Unbekannter: 2022 erreichte er unter seinem Geburtsnamen Benjamin Gedeon das Finale von "The Voice Kids" im Team von Álvaro Soler. Seinen aktuellen Song schrieb der gebürtige Ungar ursprünglich für seine Mutter. Gegenüber dem ORF erklärte er: "Tanzen ist eine internationale Sprache, da kann jede und jeder in jeder Form mitmachen."

DJ Ötzi mobilisiert Fans

© MDR

Der Schlagerstar nutzt seine Reichweite, um kräftig die Werbetrommel für den jungen Künstler zu rühren. "Freunde, lasst uns Cosmó für den ESC supporten! Kommentiert mal alle sein Profil", appelliert er an seine Community. Der "Tanzschein"-Interpret reagierte prompt und freute sich über die prominente Unterstützung mit den Worten: "OMG!!! Vielen lieben Dank!!!". Auch die Fans zeigen sich amüsiert über die Tanzeinlage und kommentieren etwa: "Papa hat den Rhythmus noch nicht".