ESC-Hammer: Cosmó rockt die Starnacht!

Cosmó nimmt Kurs auf den Song Contest. Am Samstag startet seine Europa-Tour. Jetzt ist auch der erste ORF-Hit nach dem Finale fixiert. Cosmo kommt Ende Mai zur STARnacht am Neusiedler See!

Am 16. Mai rockt Cosmó mit der coolen Hymne „Tanzschein“ für uns den Song Contest in Wien. Jetzt ist auch schon der erste Auftritt nach dem Grande Finale fixiert. Am 29. und 30. Mai Mai ist unser ESC-Held neben Amadeus-Winnerin Caro Fux („Aff im Kopf“), Schlager-Gigant Nik P. oder Chart-Stürmer Julian Le Playund Co bei der STARnacht am Neusiedler See Gast.

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Der erste große ORF-Auftritt abseits des Song Contest in Österreich. Beim Amadeus Award war Cosmó ja nur am Red Carpet zu sehen und nicht auf der Bühne. Denn da sehen ihn die Norweger als erste: Schon am Samstag (21. März) ist Cosmo bei der „Nordic Eurovision Party“ in Oslo zu Gast. Der Start zur großen Europa-Tournee zwecks Stimmenfang: bei den Wetten hat Cosmo ja noch Aufholbedarf. Da liegt Österreich mit einer Siegeschance von unter einem Prozent aktuell ja nur auf Platz 32.

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Deshalb geht’s für Cosmó in Folge auch zu den richtungsweisenden ESC-Partys in Amsterdam (11. April) und London (19. April). „Es ist für mich eine neue Erfahrung, auch international aufzutreten. Ich bin super gespannt und sehr motiviert, dort die anderen Kandidaten kennenzulernen. Ich habe schon sehr oft gehört, dass die ESC-Family eine sehr willkommen heißende Family ist,“ lässt er dafür im oe24.TV-Talk schon große Vorfreude aufklingen.