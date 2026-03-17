Obdachlos mit 79! Nächster Schock für Schlagerstar Michael Schanze

Der Entertainer hat die Kündigung erhalten, er muss sein Zuhause bis zum Ende des Jahres räumen.

Das Leben des einstigen Publikumslieblings Michael Schanze gleicht immer mehr einer antiken Tragödie, in der auf jeden Moment des Aufbäumens eine neue, unerbittliche Prüfung folgt. Mit nunmehr 79 Jahren steht der Entertainer, der Generationen mit seinem Charme begeisterte, vor einer Zäsur, die er selbst kaum für möglich gehalten hätte: Der Verlust seiner Münchner Heimat scheint besiegelt.

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Kündigung statt Ruhestand

Es ist eine Nachricht, die den betagten Künstler sichtlich erschüttert. Wie Schanze im Gespräch mit der Zeitschrift „Freizeit Spaß“ offenbarte, wurde ihm die Kündigung für sein langjähriges Domizil zugestellt. Der Grund ist profan wie grausam: Das Gebäude soll dem Erdboden gleichgemacht werden. „Die wollen das Haus abreißen. Ich muss umziehen“, so der nüchterne Befund einer schmerzhaften Realität.

Auf rund 200 Quadratmetern residierte Schanze nach eigener Einschätzung bisher „sehr privilegiert“. Doch bis zum Jahresende muss das Feld geräumt sein. Angesichts des überhitzten Münchner Immobilienmarktes rückt eine düstere Alternative in den Fokus. Sollte sich keine adäquate Bleibe finden, zieht Schanze den Gang ins Seniorenheim in Betracht: „Das habe ich im Hinterkopf. Das ist auf alle Fälle eine Option.“

Michael Schanze im Jahr 2023 mit seiner Partnerin Uschi Köhl (†70) © Getty Images

Ein Leben im Schatten des Schicksals

Dieser drohende Heimatverlust reiht sich ein in eine Kette von Hiobsbotschaften, die Schanze in den letzten Jahren zusehends zermürbten. Erst im Sommer 2024 musste er den schmerzlichsten Verlust hinnehmen, als er seine Lebensgefährtin Uschi Köhl († 70) leblos in der gemeinsamen Wohnung auffand – Todesursache war eine Gehirnblutung.

Zuvor kämpfte der Moderator massiv gegen den körperlichen Verfall. Nach einem jahrelangen Martyrium durch Rücken- und Gelenkprobleme, die ihn bei einem Höchstgewicht von 195 Kilogramm an den Rollator fesselten, suchte er Zuflucht in der modernen Medizin. Die „Abnehmspritze“ ließ zwar die Pfunde schmelzen, forderte jedoch einen hohen Preis: Den kompletten Verlust des Geschmackssinns und eine tiefe Aversion gegen Nahrungsmittel.





Die Narben der Vergangenheit

Blickt man weiter zurück, wird deutlich, dass Schanzes Leidensweg bereits vor Jahrzehnten seinen Lauf nahm. Ein schwerer Skiunfall im österreichischen Neukirchen am Wildkogel im Jahr 2003 markierte den Anfang vom Ende seiner unbeschwerten Ära. Der Sturz aus 25 Metern Höhe und die daraus resultierenden Wirbel- und Knieverletzungen fesselten ihn monatelang ans Krankenlager und gelten als Ursprung seiner späteren gesundheitlichen Misere.

Auch 2019 entging er nur knapp dem Tod, als eine beidseitige Lungenembolie einen mehrmonatigen Klinikaufenthalt nach sich zog. Dass nun, im hohen Alter, auch noch sein privater Rückzugsort verschwinden soll, wirkt wie der bittere Schlusspunkt einer unerbittlichen Schicksalskurve.