Dieter Bohlen filmt seine Frau unter der Dusche – und postet den Clip!

Dass Dieter Bohlen die Klaviatur der Selbstinszenierung meisterlich beherrscht, ist wahrlich kein Novum. Doch mit seinem jüngsten Instagram-Beitrag gewährt der „Pop-Titan“ Einblicke, die selbst für seine Verhältnisse eine neue Stufe der Skurrilität erreichen. Schauplatz des Geschehens: das heimische Badezimmer.

Ein musikalisches Intermezzo vor dem Spiegel

In einem aktuellen Video präsentiert sich Bohlen in gewohnt jovialer Manier. Zu den Klängen des Titels „Shower“ von Becky G übt sich der Musiker im „Lipsync“ – ein gängiges Sujet der sozialen Medien. Mit dem Smartphone vor dem Spiegel hantierend, mimt er den Pop-Hit, während die Stimmung sichtlich gelöst scheint. Doch der eigentliche dramaturgische Wendepunkt folgt, als er die Kamera schwenkt: Dort steht seine Partnerin Carina unter dem laufenden Duschstrahl.

Überraschung

Was zunächst wie ein pikanter Einblick in die Privatsphäre anmutet, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als humorvolle Farce. Carina Walz nimmt das Prozedere mit stoischer Gelassenheit hin, doch das entscheidende Detail ist ihre Kleidung: Sie steht vollständig bekleidet unter dem prasselnden Wasser.

Anstatt eines peinlichen Moments vermittelt der Clip eine Atmosphäre von unbeschwerter Gaudi. Die beiden wirken weniger wie kühle Medienprofis, sondern wie ein eingespieltes Team, das Freude an der gemeinsamen Albernheit findet. Für Carina scheint keine Idee ihres Mannes zu abwegig zu sein; bereitwillig fungiert sie als „Partner in Crime“ in Bohlens digitalem Kuriositätenkabinett.





Zwischen Eheglück und Klickzahlen

Das Duo, das sich erst kürzlich nach langjähriger Partnerschaft das Jawort gab, scheint in dieser Form des humorvollen Entertainments sein Erfolgsrezept gefunden zu haben. Die Fangemeinde quittiert den Beitrag mit Wohlwollen und Amüsement: „Klasse, dass ihr zusammen so viel Spaß habt“, lautet ein Tenor in den Kommentaren. Ein anderer Nutzer konstatiert schlicht: „Ihr zwei seid der Hammer.“

Hinter der vermeintlichen Spontaneität stellt sich jedoch die Frage nach dem strategischen Kalkül. Eine voll bekleidete Frau unter der Dusche generiert zweifellos jene Aufmerksamkeit, die in der Welt der Algorithmen als harte Währung gilt. Ob es sich nun um eine rein spielerische Episode oder um eine geschickte Marketing-Nuance handelt – fest steht: Dieter Bohlen versteht es glänzend, das Publikum bei der Stange zu halten.