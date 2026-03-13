Society "zu Gast" in der Cheops-Pyramide

Der Wiener Donauturm bietet ab sofort nicht nur einen Blick über Wien, sondern auch in die legendäre Cheops-Pyramide.

Mit einer feierlichen Eröffnung am Abend des 12. März 2026 präsentierte das Immersive Center Donauturm seine neue Produktion: "Die Cheops-Pyramide: Eine immersive Reise ins alte Ägypten". Zahlreiche geladene Gäste erhielten dabei die Gelegenheit, die neue VR-Experience noch vor dem offiziellen Publikumsstart zu erleben. Seit Freitag ist die preisgekrönte Schau nun für alle Besucher geöffnet und lädt zu einer faszinierenden Zeitreise auf das Gizeh-Plateau ein.

Nachdem die Gäste ihre virtuelle Expedition beendet hatten, folgten auf der Terrasse des Donauturms kurze Danksagungen von Peter Hosek und Fabian Quatember, Lea Melpignano sowie Roman Bauer. Im Anschluss klang der Abend bei Fingerfood, Getränken und bester Gesellschaft aus.

Unter den geladenen Gästen, die sich die virtuelle Reise zum Gizeh-Plateau nicht entgehen ließen, waren auch einige prominente Gesichter wie unter anderem Domino Blue, Mag. Birgit Fenderl, Nora Frey, Tini Kainrath, Stella Kranner, Christa Kummer, Zoryana Kushpler, Gary Lux, Ann Mandrella, Drew Sarich, Wolfgang Fifi Pissecker, Markus Richter, Michael Schottenberg, Olivia Silhavy, Karl Fischer und Susi Stach.