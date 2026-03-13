"Zweimal die Woche seit 43 Jahren": Carmen Geiss lässt Schlafzimmer-Bombe platzen

Zwischen Wüstendünen und Schlafzimmer-Details: Carmen Geiss strapaziert mit ihren neuesten Enthüllungen über das Eheleben nicht nur die Lachmuskeln des Publikums, sondern vor allem die Nerven ihrer Töchter.

Dass das Jetset-Leben der Familie Geiss nur selten hinter verschlossenen Türen stattfindet, ist hinlänglich bekannt. Doch in jüngster Zeit scheint Carmen Geiss (59) eine besondere Freude daran gefunden zu haben, die amouröse Dynamik ihrer 43-jährigen Beziehung zu Robert unverblümt vor laufender Kamera zu sezieren. Sehr zum Leidwesen ihres Nachwuchses, der bei so viel mütterlicher Offenheit regelmäßig an die Grenzen der Belastbarkeit stößt.

Mehr lesen:

Das „Kamel“ im Visier: Ein Reitausflug mit Beigeschmack

Während eines Ausflugs in die Wüste, bei dem das obligatorische Kamelreiten auf der Agenda stand, ließ die nächste Indiskretion nicht lange auf sich warten. Als die Gruppe zum Aufbruch rüstete, erlaubte sich Carmen einen verbalen Seitenhieb mit eindeutiger Doppeldeutigkeit. In Richtung ihres Ehemannes Robert gewandt, konstatierte sie trocken: „Ich hab doch eh ein Kamel vor mir.“

Doch damit nicht genug des verbalen Galopps. Zur Untermauerung ihrer These fügte sie unter schallendem Lachen hinzu: „Den reite ich ja schon zweimal die Woche seit 43 Jahren.“ Ein Sager, der das Kunststück vollbringt, gleichzeitig die beeindruckende Beständigkeit ihrer Ehe zu würdigen und das Publikum mit intimen Details zu konfrontieren.





Fremdschäm-Momente für Shania und Davina

Während Carmen ihre Pointen sichtlich genießt, herrscht bei den Töchtern Shania und Davina meist beredtes – und sichtlich peinlich berührtes – Schweigen. Für die beiden jungen Frauen scheint das Maß an „Too Much Information“ längst erreicht. Bereits in der Vorwoche sorgte Carmen für hochgezogene Augenbrauen, als sie ihr Schnarchen mit der Bemerkung kommentierte: „So klingt das, wenn wir Sex haben.“

Davina und Shania Geiss © Getty

Es ist dieses Spannungsfeld zwischen der ungenierten Offenheit der Eltern und der generationentypischen Abgrenzung der Töchter, das der aktuellen Staffel eine ganz eigene, psychologische Note verleiht.

Wer miterleben möchte, wie weit Carmen den Bogen der Pikanterie diesmal spannt, sollte den nächsten Sendetermin nicht verpassen. Die gesamte Folge wird am Montag um 20.15 Uhr auf RTL Zwei ausgestrahlt.