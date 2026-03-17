Heißer als je zuvor: Beatrice Egli begeistert Fans im gewagten Latex-Look!

"Ich bin verliebt" – Die Künstlerin präsentiert sich auf Instagram so, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Man erkennt sie kaum wieder.

In der Welt des Schlagers galt sie lange als die unangefochtene Prinzessin der Herzlichkeit, doch nun zertrümmert Beatrice Egli ihr braves Image mit einer ästhetischen Wucht, die ihre Fangemeinde in Atem hält. Die einstige DSDS-Siegerin, die normalerweise für ihr strahlendes Lächeln und farbenfrohe Ensembles bekannt ist, präsentiert sich in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, die mehr einer kühlen Kunst-Inszenierung als einem klassischen Fan-Post ähnelt.

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Die Ästhetik der Verführung

Es ist ein Look, der Grenzen auslotet: Egli posiert in einer monumentalen Lederschlaghose, die ihre Silhouette fast skulptural verlängert und das Schuhwerk gänzlich im Verborgenen lässt. Doch das eigentliche Epizentrum dieser modischen Eruption ist das Oberteil – eine Art Latex-Brustpanzer, der sich wie eine zweite, hochglänzende Haut um ihren Körper schmiegt.

Die Inszenierung ist von einer fast sakralen Sinnlichkeit geprägt: Mit geschlossenen Augen und einer Hand, die sanft auf der Brust ruht, wirkt die Sängerin entrückt, fast so, als würde sie in diesem ungewohnten Material eine neue Facette ihrer Weiblichkeit zelebrieren.





„Ich lieb‘s so sehr“ – Das modische Bekenntnis

Die Künstlerin selbst zeigt sich von ihrem Wagemut begeistert. Zu dem Posting, das die sozialen Netzwerke binnen Minuten in Aufruhr versetzte, schrieb sie: „Ich hatte neulich ein richtig tolles Fotoshooting und ich sag's euch: Ich lieb's so sehr, verschiedene Outfits und Looks auszuprobieren. Was sagen wir zu diesem hier?“

Ein Sturm der Begeisterung

Die Antwort der „Egli-Community“ ließ nicht lange auf sich warten. Während manche Fans schlichtweg von der „Perfektion“ ihres Idols schwärmten, sahen andere in diesem Look das Vorzeichen für eine neue, emanzipiertere Ära der Schweizerin. Kommentare wie „Oh mein Gott, ich liebe diesen Look!“ oder „Wie kann man in jedem Outfit so gut aussehen?“ fluteten die Kommentarspalten.

Beatrice Egli beweist mit dieser Aufnahme einmal mehr, dass sie längst der Schublade des reinen Schlager-Sternchens entwachsen ist. Sie ist zur Stil-Ikone gereift, die keine Angst davor hat, mit den Sehgewohnheiten ihres Publikums zu brechen und die Provokation als künstlerisches Ausdrucksmittel zu nutzen.