Beatrice Egli zeigt XXL-Ausschnitt: "Bin ein Genussmensch"

Die Inhalte eigentlich völlig unschuldig - eine entspannte Stimme, hochqualitatives Video-Setting, Bürohose: Beatrice Egli spricht hier über sich und ihrer Leidenschaft zur Kulinarik - was aber hängenbleibt - ist ihr transparentes Oberteil und der schwarze Spitzen-BH.

Beatrice Egli steht vor einem Klavier. Sie trägt eine cremefarbene Nadelstreifenhose, dazu ein langärmliges Top aus schwarzer Spitze und floralem Muster - darunter komplett sichtbar - ihr schwarzer, sexy BH. Die blonden Haare trägt sie zum lockeren Zopf gebunden.

Sie verwöhnt sich gerne

In ihrem Video spricht Beatrice Egli, deren Show kürzlich alle Zuschauer entnervt zurückließ, darüber, dass sie sich gerne mit kulinarischen Genüssen "sehr, sehr gerne" verwöhnt.

"Ich bin ein absoluter Genussmensch", sagt der Restaurant-Fan. Von ihren Fans will sie wissen, ob die beim Essen auch so gerne Abwechslung haben oder lieber ihren Lieblingsgerichten treu bleiben.

Viele Follower nennen ihre Essensgewohnheiten, andere machen der Sängerin Komplimente. "Sehr schön", meint ein Fan unter dem Clip. "Einfach süß", ein anderer. "Wow, hübsch", lautet ein anderer Kommentar. Der Look sorgt dennoch für Schnappatmung. Gewagt, mutig, süß und sexy!