Staatsoper lässt Victoria Beckham antanzen

In 20 Tagen tummelt sich beim Wiener Opernball wieder das Who-is-Who aus Wirtschaft und Society. Schon jetzt überrascht die Staatsoper mit ungewöhnlichen Einblicken mit Victoria Beckham.

Seit Tagen kommt Victoria Beckham nicht aus den Schlagzeilen. Innerhalb der Familie tobt ein heftiger Streit, der öffentlich ausgetragen wird. Das Internet beobachtet das eifrig und plötzlich taucht "Posh Spice" in der Wiener Staatsoper auf.

Hintergrund ist allerdings nicht ein Besuch der Ball der Bälle im Februar, sondern vielmehr ein viraler Hype, der nach einem Wut-Posting von Sohn Brooklyn entstanden ist. Nach der Abrechnung des Beckham-Sprosses entstanden unzählige Memes, die sich aus dem Hochzeitstanz von Victoria einen Spaß machen.

Staatsoper sorgt für Lacher

Sogar die Wiener Staatsoper ist auf den Hype aufgesprungen. Denn der Vorwurf von Brooklyn an seine Mutter ist, dass sie bei seiner Hochzeit äußerst unangemessen mit ihm getanzt habe. Bilder davon gibt es keine, einzig das Brautpaar soll eines haben.

Deshalb lassen die Fans im Internet ihren Gedanken freien Lauf, so auch die Oper. Sie zeigt Beckham beim Ballett und sich in den Räumlichkeiten im Haus am Ring, wo sich in weniger als drei Wochen wieder viele Promis durch die Gänge drängen werden.

Mit den Worten "Sie hat WAS in der Wiener Staatsoper gemacht?!" sorgt man mit den KI-Bildern für Lacher. Das Spice Girl wird es wohl nicht so lustig finden, ein Besuch beim Opernball stand aber wohl auch nicht auf ihrer Agenda, dementsprechend wird es wohl keine Beschwerden ihrerseits geben.