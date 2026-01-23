Alles zu oe24VIP
The BossHoss
© Fuhrich

Band im oe24-Talk

The BossHoss: "Wiener Opernball ist die Königsklasse"

23.01.26, 12:45
Teilen

Am Wochenende feiert die Kult-Band am Hahnenkamm in Kitzbühel und freuen sich schon auf den Wiener Opernball.

Es ist ein wahrer Party-Marathon, den Alec Völkel und Sascha Vollmer in Kitzbühel absolvieren. Am Donnerstag waren sie zu Gast bei Arnold Schwarzeneggers Klima-Charity-Auktion, wo sie selbst für ein Privat-Konzert unter den Hammer kamen. Um 55.000 Euro wurden The BossHoss letztendlich versteigert.

The BossHoss

The BossHoss

© Fuhrich

Am Freitag standen sie bei der Weißwurstparty auf der Gästeliste, wo der Party-Marathon beim Stanglwirt in die nächste Runde gehen sollte. Gedanklich sind Alec und Sascha aber auch schon beim Wiener Opernball. " Also, das ist ein großer Traum, haben wir uns schon immer gewünscht. Wir waren schon eifrig in Dresden und in Leipzig fast jährlich auf dem Opernball, aber Wien ist natürlich das Highlight oder die Königsklasse, da freuen wir uns sehr drauf", so The BossHoss im oe24-Interview.

Ungewohntes Outfit am Ball

The BossHoss mit Adi Weiss und Michael Lameraner.

The BossHoss mit Adi Weiss und Michael Lameraner.

© STYLE UP YOUR LIFE!

Stilmäßig sind die Country-Rocker eher weit entfernt vom traditionellen Frack. Es wird sicher eine Umstellung für sie in der Loge von Verleger Adi Weiß und Michael Lameraner werden. "Wir wissen es ja noch nicht, wir werden sehen, es ist auf jeden Fall Premiere im Frack und ich bin gespannt. Es steht uns gut, finde ich, aber wie es ist, den ganzen Abend darin zu verbringen, werden wir sehen", scherzt Alec Völkel.

Ob sie auch tanzen werden, lassen The BossHoss offen. "Wir fangen in der Loge an und gucken mal, was die Loge hergibt und vielleicht sieht man uns dann auch noch tanzen", scherzen die Kult-Rocker.

