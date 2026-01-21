Wegen EU-Gipfel: Kanzler fehlt bei Opernball

Kanzler Christian Stocker wird heuer beim Opernball fehlen - er muss nach Brüssel.

Der Opernball ist auch ein Riesen-Politik-Ereignis. Allerdings kann Christian Stocker am 12. Februar seine Premiere als Regierungschef in der Wiener Staatsoper nicht feiern, die oe24 aus dem Kanzleramt bestätigt wurde. Den Strich durch die Rechnung hat dem Kanzler EU-Ratspräsident Antonio Costa gemacht: Der lud nämlich alle EU-Spitzen zu einem außerordentlichen Rat nach Brüssel. Thema: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Für die ÖVP-Regierungsriege werden jetzt die Staatssekretäre Alexander Pröll und Elisabeth Zehetner am Ball teilnehmen.

Doch auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat ihren ersten Auftritt am Staatsball. Und: Die NEOS-Politikerin wird nicht alleine kommen, mit dabei sind die Außenministerinnen von Albanien und den Philippinen. Ob Vizekanzler und Kunstminister Andreas Babler in die Oper kommt, ist noch unklar.

Fixstarter am Ball sind natürlich Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer, auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist seit Jahren Dauergast, um Wirtschaftskontakte zu pflegen...