Erwischt! DJ Ötzi bei geheimem Soundcheck für die Kitz Race Night

Der Schlagerstar wurde von oe24 auf frischer Tat ertappt. Er war gerade auf dem Weg, die Überraschung für die morgige Gala vorzubereiten.

Die Kitz Race Night am Fuße der Streif überzeugt jedes Jahr mit einem aufregenden Programm und einem internationalen Star-Act. Dieses Jahr soll hier Sängerin Rita Ora für die VIP-Gäste performen, doch wie oe24 herausfand, wird auch DJ Ötzi heuer wieder auf der Bühne stehen.

Mehr lesen:

Erwischt!

Als er am Freitagnachmittag im WWP-Zelt ankam wirkte er gestresst und entschuldigte sich mit den Worten: "Ich habe jetzt einen geheimen Soundcheck. Wir planen für morgen etwas ganz Besonderes" Gery Friedle plant also auch heuer wieder eine Überraschung für die Gala am Samstag





Party-König von Kitz

Etwa ein Duett mit Rita Ora? Das bleibt noch abzuwarten. Der Schlagersänger ist jedenfalls ein Garant für gute Stimmung. Er ist der Party-Kaiser von Kitzbühel und hat auch beruflich mehrere Einsätze. Wenn er nicht auf der Bühne steht, dann ist er im Fernsehen zu sehen. Zum Beispiel am Sonntag, dem 25. Jänner 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1. Da gibt er gemeinsam mit seiner Tochter Lisa-Marie Backstage-Einblicke in das Hahnenkammwochenende.