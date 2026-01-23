Alles zu oe24VIP
Arnold Schwarzenegger und Franz Klammer
© Fuhrich

Gala-Dinner

Arnie-Auktion sammelt 1,3 Millionen Euro für Umweltprojekte

23.01.26, 15:00
Teilen

Im Rahmen des Hahnenkammrennens in Kitzbühel lud Arnold Schwarzenegger zum "Special Dinner for Climate Action" beim Stanglwirt. Mehr als 170 Gäste folgten der Einladung – mit einem klaren Ziel: Verantwortung übernehmen und gemeinsam ein starkes Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz setzen. 

"Das Hahnenkammrennen in Kitzbühel steht für Mut, Tempo und Entschlossenheit – genau deshalb findet unser Event hier statt", begrüßte Arnold Schwarzenegger seine Gäste. Umweltschutz verlange denselben entschlossenen Einsatz wie jener der Athleten, betonte der Initiator der Schwarzenegger Climate Initiative.

Unter den Gästen befanden sich zahlreiche VIPs aus Film, Musik, Sport und Wirtschaft, darunter Christopher Schwarzenegger, Ski-Legende Franz Klammer, der italienische Top-Athlet Dominik Paris, Fußballstar Mario Gomez, Schauspieler Mark Keller, die Band The BossHoss, Ralf Möller sowie viele weitere.

Erfolgreiche Auktion

Das hochkarätige Dinner mit anschließender Auktion brachte eine beeindruckende Summe von über 1,3 Millionen Euro ein. Die Erlöse fließen in die Schwarzenegger Climate Initiative, die weltweit ausgewählte Umwelt- und Klimaschutzprojekte unterstützt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem "Austrian World Summit", der in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum unter dem Motto "We Are Unstoppable" feiert.

Besondere Highlights

Unter den Hammer kamen außergewöhnliche Kunstwerke, signierte Unikate, exklusive Erlebnisse und persönliche Sammlerstücke. Zu den Highlights zählten ein Workout mit Arnold Schwarzenegger, mehrere exklusive VIP- und Meet-&-Greet-Packages sowie eine der begehrten Schwarzenegger-Uhren und ein Privat-Konzert von The BossHoss, das um 55.000 Euro versteigert wurde.

