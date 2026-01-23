Alles zu oe24VIP
Jürgen Klopp mit Harti Weirather.
© Roman Fuhrich

Selfie-Jagd

Kitzbühel-Hammer! Trainer-Legende Jürgen Klopp feiert Premiere und eröffnet Weißwurstparty

Von
23.01.26, 15:12
Teilen

Die Trainer-Legende zeigte sich gut gelaunt beim Super-G und im WWP-Zelt am Fuße der Streif. Er schrieb geduldig Autogramme. Ein Star zum Anfassen. 

Trainer-Legende Jürgen Klopp (58) ist zurzeit in aller Munde: Er steht Ende März wieder an der Seitenlinie und schließt ein Comeback als Trainer nicht aus. Ehe er aber wieder am Platz die Aufmerksamkeit auf sich zieht, feiert er sein Debüt beim diesjährigen Hahnenkammrennen. 

Autogramme und Selfies

Am Freitagnachmittag posierte Klopp gut gelaunt vor Harti Weirathers WWP-Zelt, gemeinsam mit einer weiteren Legende: Bernie Ecclestone (95). Drinnen angekommen schrieb er Autogramme und gab sich sehr nahbar. Gemeinsam mit Harti Weirather plauderte er auch mit oe24.

Jürgen Klopp posierte auch mit Bernie Ecclestone am Fuße der Streif. .

© Roman Fuhrich

Es sei das erste Mal, dass er hier zu Gast ist und daher für ihn "etwas ganz Besonderes". Klopp hat gleich auch eine wichtige Aufgabe übertragen bekommen. Er wird an der Seite von Arnold Schwarzenegger und Familie Hauser die 33. Weißwurstparty am Kessel im Stanglwirt eröffnen. Dort werden sich am Abend wieder zahlreiche Stars in Tracht das Zepter in die Hand geben. 

Für Stimmung sorgt Oimara - Der "Wackelkontakt"-Star wird die VIPs zum Tanzen bringen. Ob auch Klopp das Bein schwingen wird?

