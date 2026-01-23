Modegott Valentino: Trauergäste & VIPs in Rom

Rom nimmt Abschied von einer der größten Legenden der Modewelt. Am Freitag wird Valentino Garavani (†93) in der italienischen Hauptstadt beigesetzt. Von Donatella Versace bis Model Liz Hurley - diese VIP's sind für seine Beisetzung in Rom eingetroffen.

Unter den Trauergästen sind zahlreiche bekannte Gesichter aus Mode, Film und Society. Mit dabei: Liz Hurley (60) und Anne Hathaway (43).

© APA/AFP/STEFANO RELLANDINI

© APA/AFP/STEFANO RELLANDINI

Auch die Elite der internationalen Fashion-Welt ist nach Rom gereist, darunter Anna Wintour (76), Donatella Versace (70), Tom Ford (64), Anna Fendi (92) und Brunello Cucinelli (72).

© Getty Images

© EPA

Vor der Basilika hatten sich bei Sonnenschein und rund 15 Grad Celsius bereits vor Beginn der Zeremonie etwa 1000 Schaulustige versammelt.

Tod im Kreise seiner Liebsten

Valentino Garavani war am 19. Januar in seiner Villa in Rom verstorben. In einer Erklärung seiner Stiftung hieß es, er sei friedlich im Kreise seiner Lieben eingeschlafen. Zwei Tage lang war der Leichnam in Rom aufgebahrt gewesen, bevor nun die offizielle Beisetzung stattfindet.

© Getty Images

Ein Erbe für Generationen

Mit Valentino verliert die Modewelt einen prägenden Visionär. Über Jahrzehnte hinweg beeinflusste er Generationen von Designerinnen und Designern und schuf unzählige ikonische Couture-Kollektionen. Valentino-Rot wurde weltweit zu seinem Markenzeichen.

© Getty Images

Seine Roben waren Fixpunkte auf den roten Teppichen Hollywoods. Stars wie Elizabeth Taylor (†79), Julia Roberts (58) und Cate Blanchett (56) trugen seine Entwürfe bei Oscar-Verleihungen. Besonders unvergessen: Roberts’ schwarz-weißes Vintage-Kleid bei ihrem Oscar-Gewinn 2001 sowie Blanchetts buttergelbes Seidenkleid bei der Verleihung 2005.

© Getty Images

Rückzug aus der Modewelt

Ende der 1990er-Jahre verkaufte Valentino sein Modehaus, blieb dem Unternehmen jedoch zunächst als Berater und Chefdesigner erhalten. 2008 zog er sich endgültig aus dem Berufsleben zurück, sein Name blieb jedoch Synonym für zeitlose Eleganz und Luxus.

Valentino Garavani © Shearer/WireImage.com

© Getty Images

Von Voghera nach Paris

Geboren wurde Valentino Garavani 1932 in Voghera. In den 1950er-Jahren arbeitete er für renommierte Designer wie Jean Dessès und Guy Laroche. Während seiner Zeit in Paris lernte er Giancarlo Giammetti (83) kennen – eine Begegnung, aus der sowohl eine Liebesbeziehung als auch eine über 50 Jahre erfolgreiche geschäftliche Partnerschaft entstand. Die private Beziehung endete bereits vor Jahrzehnten, das gemeinsame Lebenswerk jedoch bleibt.