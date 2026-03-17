Liebes-Outing auf Instagram: Ex-Dschungelstar zeigt neuen Mann an seiner Seite

In einem Akt emotionaler Befreiung streift Pierre Sanoussi-Bliss die Schatten seiner langjährigen Ehe endgültig ab und präsentiert der Welt mit einem romantischen Paukenschlag jenen Mann, der sein Herz im Sturm zurückerobert hat.

Rund ein Jahr nach dem überraschenden Ende seiner über zwei Jahrzehnte währenden Ehe lässt der ehemalige „Der Alte“-Star Pierre Sanoussi-Bliss (63) nun wieder die romantischen Korken knallen. Auf dem digitalen Parkett machte der Schauspieler seine neue Liaison offiziell und beendete damit endgültig alle Spekulationen um ein mögliches Comeback mit seinem Ex-Mann.

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Digitales Rampenlicht

Es ist ein seltener und überaus intimer Einblick, den der 63-jährige Mime seiner Anhängerschaft gewährt. Auf Instagram teilte Sanoussi-Bliss ein Foto mit seines neuen Lebensgefährten und dekorierte dieses mit dem unmissverständlichen Hinweis „In einer Beziehung“. Bei dem neuen Mann an seiner Seite handelt es sich um den 40-jährigen Dennis Ortmann, der – wie die Liebe es so will – ebenfalls in der Schauspielbranche beheimatet ist und in Berlin residiert.

Um auch den letzten Zweifel an der romantischen Natur dieser Verbindung auszuräumen, garnierte der TV-Star sein Liebes-Outing mit dem vielsagenden Hashtag „#verliebtejungs“. Ein klares Signal: Hier hat Amor voll ins Schwarze getroffen.





Ein zivilisiertes Ehe-Aus ohne Schlammschlacht

Das neu gefundene Glück markiert eine emotionale Zäsur nach einer überaus zivilisierten Trennung. Erst vor etwa einem Jahr hatte Sanoussi-Bliss das Aus seiner Ehe mit Till Kaposty-Bliss verkündet, mit dem er seit dem Jahr 2002 den Bund fürs Leben geschlossen hatte. Damals bewies das Paar eine bemerkenswerte Reife und verzichtete auf die in Promi-Kreisen sonst so üblichen öffentlichen Grabenkämpfe.

Sanoussi-Bliss fasste die Trennungsdynamik seinerzeit in Worte, die von großem gegenseitigen Respekt zeugten: „Wir finden uns weiterhin großartig. Wir hatten keinen Rosenkrieg. Wir telefonieren, trinken Kaffee (...). Wir sind vernünftig. Wir trauern auch.“

Wenn das Schicksal andere Pläne hat

Trotz dieser harmonischen Trennungskultur, bei der ein Liebescomeback der beiden Ex-Partner zeitweise sogar nicht gänzlich ausgeschlossen schien, hat das Leben nun eine andere Abzweigung genommen. Mit dem Eintritt von Dennis Ortmann in das Leben des 63-Jährigen sind die Würfel im Liebesleben von Pierre Sanoussi-Bliss endgültig neu gefallen – und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.