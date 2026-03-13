Dschungelcamp-Star heiratet zum vierten Mal

TV-Star Hardy Krüger jr. und seine Frau Alice feiern ihre Liebe erneut. Nach einem kleinen Wunder am Meeresgrund von Australien hat der Schauspieler seiner Liebsten am Freitag einen Antrag gemacht.

Freitag wurde für Hardy Krüger jr. und seine Frau Alice zum doppelten Glückstag. Im Hotel „The Cozy“ am Timmendorfer Strand erhielt der 57-Jährige seinen verloren geglaubten Ehering zurück.

Das Schmuckstück war ihm im Februar nach seinem Auszug aus dem Dschungelcamp in Australien beim Baden vom Finger gerutscht, da er im TV-Camp fast 8 Kilo abgenommen hatte. Ein professioneller Taucher konnte den Ring jedoch auf dem Meeresgrund finden.

Romantischer Antrag am Strand

Hardy Krüger jr. nutzte den Moment der Ring-Rückgabe für einen spontanen Antrag. „Ich kann nicht genug von dir kriegen. Wir sitzen hier übrigens in der Location, in der wir nochmal heiraten“, sagte er laut Bild unter Tränen zu seiner Frau.

Hardy Krüger jr.

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Alice Krüger reagierte emotional: „Es ist vielleicht kitschig, aber sooo schön. Wir sind seit acht Jahren verheiratet und er ist einfach der Richtige.“ Das Paar, das bereits 2018 in Tirol (Österreich) zum ersten Mal den Bund fürs Leben schloss, wird nun zum vierten Mal heiraten.

Hochzeit in wenigen Wochen

Die Vorbereitungen für die vierte Hochzeit in wenigen Wochen laufen bereits. Alice Krüger freut sich auf die erneute Zeremonie: „Das fetzt! Jetzt suche ich mir ein cooles Brautkleid aus.

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Bei der Berliner Designerin Nana Kuckuck.“ Über ihre Beziehung sagt sie gewohnt locker: „Hardy und ich, das passt wie Arsch auf Eimer. Ich finde ihn immer noch wahnsinnig sexy.“ Nach den Hochzeiten in Österreich (2018), Marokko (2020) und Sachsen (2021) folgt nun das nächste Fest am Timmendorfer Strand.