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623 Jung-Florianis absolvierten Wissenstest
© Wolfgang Zarl

FF FErschnitz

623 Jung-Florianis absolvierten Wissenstest

30.03.26, 11:12
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Jungflorianis bewiesen ihr Wissen: Am 28. März fand bei der Feuerwehr Ferschnitz der Wissenstest 2026 der Feuerwehrjugend aus dem Bezirk Amstetten statt.  

"623 Jugendliche von 56 Feuewehren haben den Wissenstest sowie Wissenstest-Spiel (für Jüngere) erfolgreich absolviert“, freuen sich Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber und Carina Kampner, Bezirkssachebearbeiterin Feuerwehrjugend, über eine tolle Teilnehmerzahl bei den 10- bis 15-Jährigen.

623 Jung-Florianis absolvierten Wissenstest
© Wolfgang Zarl

Weiße Fahne

623 Jung-Florianis absolvierten Wissenstest
© Wolfgang Zarl

Kampner und Katzengruber betonen: „Es war eine perfekte Zusammenarbeit mit der FF Ferschnitz und die Weiße Fahne ist eine große Freude. Dank gebührt auch dem Bewerterstab Feuerwehrjugend.“ Die FF St. Valentin habe für eine „Top Organisation“ und Verpflegung gesorgt. Auch Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Josef Fuchsberger und Bezirksfeuerwehr-Verwalter Florian Kammerhuber lobten die Arbeit der Bewerter und der FF St. Valentin.

Hinführung zum Ernst des Lebens

623 Jung-Florianis absolvierten Wissenstest
© Wolfgang Zarl

Die Jungkameraden werden bei ihrer Ausbildung zum späteren Ernst des Lebens hingeführt. An den Stationen

  •     Geräte im Brandeinsatz
  •     Geräte im technischen Einsatz
  •     Knoten
  •     Dienstgrade
  •     Wissenstest und
  •     Kleinlöschgeräte

mussten die 10- bis 15-Jährigen ihr Wissen unter Beweis stellen.

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