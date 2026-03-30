623 Jung-Florianis absolvierten Wissenstest

Jungflorianis bewiesen ihr Wissen: Am 28. März fand bei der Feuerwehr Ferschnitz der Wissenstest 2026 der Feuerwehrjugend aus dem Bezirk Amstetten statt.

"623 Jugendliche von 56 Feuewehren haben den Wissenstest sowie Wissenstest-Spiel (für Jüngere) erfolgreich absolviert“, freuen sich Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber und Carina Kampner, Bezirkssachebearbeiterin Feuerwehrjugend, über eine tolle Teilnehmerzahl bei den 10- bis 15-Jährigen.

© Wolfgang Zarl

Weiße Fahne

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Kampner und Katzengruber betonen: „Es war eine perfekte Zusammenarbeit mit der FF Ferschnitz und die Weiße Fahne ist eine große Freude. Dank gebührt auch dem Bewerterstab Feuerwehrjugend.“ Die FF St. Valentin habe für eine „Top Organisation“ und Verpflegung gesorgt. Auch Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Josef Fuchsberger und Bezirksfeuerwehr-Verwalter Florian Kammerhuber lobten die Arbeit der Bewerter und der FF St. Valentin.

Hinführung zum Ernst des Lebens

© Wolfgang Zarl

Die Jungkameraden werden bei ihrer Ausbildung zum späteren Ernst des Lebens hingeführt. An den Stationen

Geräte im Brandeinsatz

Geräte im technischen Einsatz

Knoten

Dienstgrade

Wissenstest und

Kleinlöschgeräte

mussten die 10- bis 15-Jährigen ihr Wissen unter Beweis stellen.