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NÖ Pflege-Bilanz: 3.800 Helfer, Millionen Stunden, ein großes Herz!
© Monihart

Nächstenliebe

NÖ Pflege-Bilanz: 3.800 Helfer, Millionen Stunden, ein großes Herz!

07.04.26, 10:15
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Fast 3.800 Mitarbeiter von Hilfswerk, Volkshilfe, Caritas und Rotem Kreuz NÖ haben im Vorjahr unglaubliche 3,3 Millionen Einsatzstunden geleistet – täglich sind das knapp 9.500 Stunden für pflegebedürftige Niederösterreicher 

Über 16.850 Menschen werden in Niederösterreich durch mobile Pflege- und Betreuungsdienste zuhause versorgt. Das Land, NÖGUS und Sozialversicherungen investierten dafür satte 139,5 Mio. Euro. Wer besonders intensive Betreuung braucht – mehr als 60 Stunden pro Monat – wird im Rahmen der Intensivbetreuung unterstützt: Rund 645 Personen profitieren davon, 160.000 Einsatzstunden wurden geleistet, die Kosten dafür: 10,7 Millionen Euro.

Möglichst langer Verbleib in eigener Wohnung

Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) zeigt sich begeistert: "Es geht uns darum, pflegebedürftigen Personen möglichst lange den Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen." Besonders wichtig: Auch pflegende Angehörige werden aktiv eingebunden und entlastet – durch Beratung, Ersatzpflege oder Notruftelefon. Die Kostenbeiträge für Betroffene sind sozial gestaffelt – somit sollte also eine gute Leistbarkeit hergestellt sein.

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