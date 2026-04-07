NÖ Pflege-Bilanz: 3.800 Helfer, Millionen Stunden, ein großes Herz!

Fast 3.800 Mitarbeiter von Hilfswerk, Volkshilfe, Caritas und Rotem Kreuz NÖ haben im Vorjahr unglaubliche 3,3 Millionen Einsatzstunden geleistet – täglich sind das knapp 9.500 Stunden für pflegebedürftige Niederösterreicher

Über 16.850 Menschen werden in Niederösterreich durch mobile Pflege- und Betreuungsdienste zuhause versorgt. Das Land, NÖGUS und Sozialversicherungen investierten dafür satte 139,5 Mio. Euro. Wer besonders intensive Betreuung braucht – mehr als 60 Stunden pro Monat – wird im Rahmen der Intensivbetreuung unterstützt: Rund 645 Personen profitieren davon, 160.000 Einsatzstunden wurden geleistet, die Kosten dafür: 10,7 Millionen Euro.

Möglichst langer Verbleib in eigener Wohnung

Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) zeigt sich begeistert: "Es geht uns darum, pflegebedürftigen Personen möglichst lange den Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen." Besonders wichtig: Auch pflegende Angehörige werden aktiv eingebunden und entlastet – durch Beratung, Ersatzpflege oder Notruftelefon. Die Kostenbeiträge für Betroffene sind sozial gestaffelt – somit sollte also eine gute Leistbarkeit hergestellt sein.