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Spurlos verschwunden: Dreiste LKW-Diebe klauen 12 Tonnen KitKat-Schoko
© Getty

400.00 Riegel

Spurlos verschwunden: Dreiste LKW-Diebe klauen 12 Tonnen KitKat-Schoko

Von
28.03.26, 17:34
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Dreiste Diebe haben einen kompletten Lkw mit über 400.000 Kitkat-Riegeln gestohlen. Die süße Fracht verschwand letzte Woche auf dem Weg von Italien nach Polen und ist bis heute nicht aufgetaucht. 

Der rund 12 Tonnen schwere Transport mit der neuen Kitkat-F1-Schokoladenserie verschwand nach Angaben des Herstellers vergangene Woche irgendwo auf der Strecke durch Europa. Wo genau der Lastwagen gestohlen wurde, teilte die zum Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé gehörende Schokoriegel-Marke nicht mit. Geladen waren exakt 413.793 Riegel. Gestartet war der Lkw in Mittelitalien, Ziel war ein Verteilzentrum in Polen – angekommen ist er dort nie. Er sollte unterwegs in mehreren Ländern die knusprigen Schokoriegel ausliefern. Vom Fahrzeug und der süßen Ladung fehlt bislang jede Spur.

Sorge vor illegalem Verkauf

Die Sorge des Herstellers ist groß: Die verschwundenen Riegel könnten inzwischen über inoffizielle Kanäle in ganz Europa verkauft werden. Auch für Konsumenten in Österreich ist Vorsicht geboten, sollten verdächtige Angebote auftauchen. Für Verbraucher besteht zwar keine Gefahr, da die Schokolade unbedenklich ist, doch Händler und Kunden sollen aufmerksam bleiben.

Prüfung über eindeutige Codes

Jeder Riegel ist mit einem eindeutigen Chargencode versehen und lässt sich so zurückverfolgen. Wer unsicher ist, kann die Nummer auf der Verpackung überprüfen. Bei einem Treffer bittet der Hersteller darum, die Behörden oder das Unternehmen zu informieren.

Trend zu raffinierten Diebstählen

Der Fall passt zu einem beunruhigenden Trend. Laut einem aktuellen Bericht internationaler Versicherer und Sicherheitsexperten nehmen Ladungsdiebstähle in Europa deutlich zu – oft mit immer raffinierteren Methoden. Der Verbleib der 12 Tonnen Schokolade bleibt vorerst ein Rätsel.

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