Messer-Attacke: Mann sticht Fahrgast in den Nacken

Schock am frühen Morgen in Berlin: An einer Bushaltestelle in Neukölln soll ein Mann einen Fahrgast plötzlich mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Wenige Stunden später kam es laut Polizei zu einem weiteren Angriff, diesmal auf eine Frau in einem Linienbus.

Der erste Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen an einer Haltestelle im Bereich Hermannplatz/Sonnenallee. Ein 33-Jähriger wollte gerade in einen Bus steigen, als ihn ein Mann offenbar von hinten angriff und im Nacken verletzte.

Opfer notoperiert

Der Angreifer flüchtete zunächst vom Tatort. Der verletzte Mann brach zusammen und musste noch vor Ort von Rettungskräften behandelt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Nach Angaben der Polizei befindet sich das Opfer mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Sein Zustand sei jedoch weiterhin kritisch. Laut Aussage des Verletzten soll der mutmaßliche Täter ihn unmittelbar vor der Attacke um eine Zigarette gebeten haben, wie die "Bild" berichtet.

Zweiter Angriff in Bus

Nur wenige Stunden später soll derselbe Mann erneut auffällig geworden sein. In einem Bus der Linie M29 bedrohte er laut Ermittlern eine Frau mit einem Messer und zwang sie zur Herausgabe von Geld. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige zunächst, wurde aber wenig später von alarmierten Polizeikräften festgenommen.

Polizei ermittelt

Die Identität des 36-jährigen Tatverdächtigen werde derzeit überprüft, teilten die Behörden mit. Nach eigenen Angaben stammt der Mann aus Syrien und wurde in Damaskus geboren. Die Ermittlungen laufen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Weitere Details zu den Hintergründen des Falls will die Polizei noch bekanntgeben.