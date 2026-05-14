TV-Hammer: Bundesliga-Finale im Free-TV

Am Samstag Europas größte Musikshow, am Sonntag der alles entscheidende Meister-Krimi im heimischen Fußball – auf TV-Fans wartet ein Free-TV-Wochenende, das kaum mehr Spannung verspricht.

Fußball-Fans dürfen sich auf einen echten TV-Leckerbissen freuen: Der große Bundesliga-Showdown zwischen der Wiener Austria und dem LASK läuft am Sonntag live auf ORF 1 - und das bereits ab 14 Uhr. Wenn die Meisterfrage im Saisonfinale entschieden wird, sind die Zuschauer im Free-TV hautnah dabei. Kommentiert wird die Partie von Thomas König und Roman Mählich, Christian Diendorfer und Michael Liendl analysieren die brisantesten Szenen.

Und an Spannung mangelt es dem Endspieltag keineswegs. Der LASK reist mit der historischen Chance nach Wien, erstmals seit 1965 den Meisterteller zu stemmen. Den Linzern reicht in der restlos ausverkauften Generali-Arena bereits ein Remis, um nach dem Cupsieg auch das Double perfekt zu machen. Doch entschieden ist noch nichts. In Graz hofft Sturm auf den nächsten Titel-Coup. Mit einem Sieg gegen Rapid und einem Ausrutscher des LASK könnten sich die Steirer doch noch die Krone sichern – der dritte Meistertitel in Folge wäre perfekt.

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Meisterteller in Wien & Graz

Auch für die Austria geht es um weit mehr als nur die Rolle des Züngleins an der Waage. Die Wiener kämpfen noch um die direkte Europacup-Qualifikation und wollen sich mit einem Heimsieg Rang vier sichern, um die zusätzlichen Play-offs zu vermeiden. Dass alle 15.600 Plätze vergeben sind, zeigt, welche Brisanz dieser Fußball-Nachmittag mit sich bringt.

Weil die Meisterentscheidung an zwei Schauplätzen fallen kann, hat auch die Bundesliga für beide Szenarien vorgesorgt. Sowohl in Wien als auch in Graz steht ein Meisterteller bereit – zwei identische Originale für zwei mögliche Champions. In der Generali-Arena würde Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer die Schale überreichen, in Graz wäre Spielbetriebsvorstand David Reisenauer für die Ehrung zuständig. Fix ist nur eines: Am Sonntag wartet im Free-TV ein Fußball-Nachmittag mit maximalem Drama-Potenzial.