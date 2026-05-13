Bestechungs-Versuch: Steirischer Hauben-Koch will Sturm zum Meister machen

Vor dem Saisonfinale der österreichischen Bundesliga sorgt jetzt ein steirischer Spitzenkoch für Aufsehen: Der vielfach ausgezeichnete 4-Hauben-Koch Johann Schmuck will mit einem ungewöhnlichen Versprechen den Meisterkampf zugunsten von Sturm Graz beeinflussen.

Damit sich Sturm am Sonntag den Titel sichern kann, müssen die Grazer ihr Heimspiel gegen Rapid gewinnen. Gleichzeitig braucht es Schützenhilfe von Austria Wien gegen Tabellenführer LASK. Für genau diesen Fall hat sich Schmuck eine besondere Motivation überlegt: „Wird Sturm Meister, essen die Torschützen von Sturm Graz und Austria Wien ein Leben lang gratis bei mir.“

Der Starkoch aus Stainz meint das durchaus ernst. In seinem mehrfach ausgezeichneten Restaurant „Terra“ kostet das aktuelle Menü 165 Euro und bietet außergewöhnliche Kreationen wie „Eingelegter Spargel mit Maiwipferl, Erbse und Brennnessel“ oder „Gegrillter Stör mit Oliven, Rohmilch und Kapern“. Für die möglichen Meisterhelden soll das künftig kostenlos sein – und zwar dauerhaft.

© Achromatic Photography (Nadine Geuter)

„Ich bin Sturm-Fan seit Kindesbeinen an, bei fast allen Heimspielen in der schwarz-weißen Fankurve dabei und begleite den Verein auch immer wieder international zu den Europacupspielen. Wenn ich mit einer kleinen Bestechung die Motivation von Sturm Graz und Austria Wien etwas erhöhen kann, dann soll es mir recht sein“, erklärt Schmuck mit einem Augenzwinkern.

"Ist auf ewig mein Gast"

Natürlich wird der Spitzenkoch auch selbst im Stadion mitfiebern. „Das mit dem Leben lang gratis essen ist ernst gemeint und gilt natürlich auch nach der Karriere der Kicker. Wer Sturm an diesem Sonntag zum Meistertitel schießt, ist auf ewig mein Gast.“

Johann Schmuck zählt mit seinem Restaurant „Terra“ zu den renommiertesten Köchen Österreichs. Das Lokal wurde unter anderem mit vier Hauben von Gault&Millau ausgezeichnet und erhielt 93 Punkte im Falstaff sowie eine Michelin-Empfehlung. Gemeinsam mit Küchenchef Maximilian Grandtner setzt Schmuck auf kreative Spitzenküche mit regionalem Fokus – nun soll diese sogar zur geheimen Meisterwaffe von Sturm Graz werden.