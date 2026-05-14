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Arne Slot
© Getty

Trainer-Hammer

Liverpool-Knall: Entscheidung um Arne Slot (47) gefallen

Von
14.05.26, 10:56
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Die Reds haben eine Trainer-Entscheidung getroffen.

In seiner ersten Saison als Trainer des FC Liverpool holte Arne Slot noch überlegen die Meisterschaft, in der aktuellen Spielzeit taumeln die Reds aber von Niederlage zu Niederlage. Bei den Fans ist der holländische Coach schon lange angezählt - die Klub-Bosse halten aber wohl am 47-Jährigen fest.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, wird Liverpool mit Slot in die neue Saison gehen. Im Sommer soll ein größerer Umbruch stattfinden, der Niederländer soll dann mit einer „neuen“ Mannschaft angreifen.

 

"Kein Zweifel"

Auch Slot selbst geht stark davon aus, dass er Trainer bleibt. „Es laufen Gespräche zwischen dem Klub und möglichen Neuzugängen, und ich bin daran beteiligt. Ich habe allen Grund zu glauben, dass ich auch nächste Saison Trainer von Liverpool bin“, erklärte Slot.

 

„Erstens habe ich einen Vertrag bei diesem Klub, und zweitens sprechen auch alle laufenden Gespräche dafür. So sehe ich das – und daran gibt es für mich keinen Zweifel.“

Xabi Alonso
© Getty

Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen, dass Xabi Alonso neuer Liverpool-Trainer werden könnte. Der ehemalige Spieler der Reds ist nun aber bei Ligakonkurrent Chelsea im Gespräch.

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