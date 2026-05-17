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Giro d'Italia

Gall geigt auch bei 2. Hammer-Bergankunft auf

17.05.26, 17:19
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Nächste Hammer-Bergankunft beim Giro d'Italia, nächstes Husarenstück von Felix Gall. Wieder musste sich unser Rad-Held nur dem zweimaligen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard knapp geschlagen geben.

Zum Abschluss der ersten Italien-Woche ging‘s am Sonntag auf den 1.471 m hoch gelegenen Corno alle Scale. Die letzten 11 der 30 km Bergauf-Kilometer Richtung Ziel wurden zum erwarteten Ausscheidungs-Rennen. Wie am Freitag bei der Kletterpartie zum Blockhaus musste Gall nur Favorit Vingegaard ziehen lassen und hatte im Ziel lediglich 12 Sekunden Rückstand auf den Super-Dänen.

Vor dem zweiten Ruhetag liegt Gall weiterhin auf Gesamt-Platz 3. Leader Eulalio (POR/Bahrain) büßte allerdings weiter Zeit gegenüber Vingegaard (+2:24 Min) und Gall (+2:59) ein. 

Auf Vingegaard fehlen Decathlon-Kapitän Gall nur 35 Sekunden.

Vorentscheidung im 40-km-Zeitfahren am Dienstag

Weiter geht's am Dienstag mit einem 40-km-Zeitfahren an der Adria-Küste - für Gall eine vorentscheidende Etappe. Der Kletterspezialist hatte sich in den Wochen vor dem Giro extralang auf dieses lange Zeitfahren vorbereitet.

++ Mehr in Kürze ++

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