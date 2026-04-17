Altach jagt beim WSG nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt

Der SCR Altach reist als Tabellenführer der Qualifikationsgruppe nach Innsbruck. Während die Vorarlberger vom Klassenerhalt und dem Cup-Finale träumen, muss die WSG Tirol eine herbe Klatsche verdauen.

Der SCR Altach gastiert am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) am Innsbrucker Tivoli bei der WSG Tirol. Die Altacher schnappten sich zuletzt mit einem knappen 1:0 gegen den GAK die Spitzenposition und wollen diese im Ländle-West-Duell verteidigen. "Wir haben ein großes Ziel, das ist der Ligaerhalt, da sind wir auf einem super Weg", betonte Altach-Trainer Ognjen Zaric vor der Reise nach Tirol. Ein besonderes Highlight wartet zudem am 1. Mai mit dem historischen Cup-Finale gegen den LASK.

WSG Tirol nach Debakel unter Zugzwang

Die Gastgeber aus Tirol haben eine schwere Woche hinter sich. Nach dem empfindlichen 0:5 in Linz musste Trainer Philipp Semlic viel Aufbauarbeit leisten. "Wir haben Schlüsse gezogen, die Mannschaft war einsichtig", so Semlic, der den Fokus nun voll auf den Qualigruppenmodus legen will. Bei einer erneuten Niederlage droht der WSG der Absturz in den gefährlichen Abstiegskampf. Bitter: Stürmer Ademola Ola-Adebomi fällt krankheitsbedingt für das wichtige Heimspiel aus.

Rückkehrer Diawara soll für Tore sorgen

Gute Nachrichten gibt es hingegen für Altach: Ousmane Diawara kehrt nach seiner Sperre in den Kader zurück. Der Angreifer hat gute Erinnerungen an Innsbruck, erzielte er doch beim letzten 3:0-Erfolg am 7. Dezember einen Doppelpack. WSG-Kapitän Valentino Müller gab sich kämpferisch: "Wir lassen das nicht einfach so auf uns sitzen." Für beide Teams geht es um wichtige Punkte, bevor bereits am Dienstag das direkte Rückspiel in Vorarlberg auf dem Programm steht.

Mögliche Aufstellungen:

WSG Tirol – SCR Altach

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck

Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck Schiedsrichter: Simsek

Ergebnisse 2025/26:



1:1 (a)

0:3 (h)

WSG Tirol: Stejskal - Boras, Lawrence, D. Gugganig - L. Sulzbacher, Taferner, Müller, Böckle - Wels, Hinterseer, Baden Frederiksen

Es fehlen: Butler (Knie), Ola-Adebomi (krank), Geris (Muskelverletzung)

SCR Altach: Stojanovic - Milojevic, Zech, Jäger - Ingolitsch, Demaku, Bähre, Ouedraogo - Massombo, Diawara, Greil

Es fehlen: Fetahu (Schambein), Idrizi (Knie)

Live auf Sky Sport Austria.