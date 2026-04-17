Blau-Weiß will in Wolfsberg den Befreiungsschlag

In Wolfsberg kommt es zum ultimativen Keller-Showdown der Bundesliga. Blau-Weiß Linz hat die große Chance, die Rote Laterne abzugeben, während der kriselnde WAC den kompletten Absturz verhindern muss.

Der FC Blau-Weiß Linz gastiert am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der Lavanttal Arena beim WAC. Für die Oberösterreicher ist die Ausgangslage klar: Mit einem Auswärtserfolg beim Vorletzten würden sie die Kärntner in der Tabelle überholen und das Schlusslicht der Qualifikationsgruppe an die Wolfsberger weiterreichen. Die Linzer reisen mit mächtig Selbstvertrauen an, nachdem sie zuletzt mit einem 5:0 gegen die WSG Tirol ein kräftiges Lebenszeichen setzten.

Silberberger kämpft gegen die Sieglos-Serie

Bei den Wolfsbergern ist die Lage hingegen angespannt. Seit elf Pflichtspielen wartet der WAC auf einen vollen Erfolg. Thomas Silberberger, bereits der vierte Trainer der Kärntner in dieser Saison, fordert von seiner Truppe mehr Mut im letzten Drittel. "Was sie definitiv nicht können, ist mit dem Druck umzugehen", stellte Silberberger nach dem torlosen Remis gegen Ried fest. In der Lavanttal Arena ist sein Team in der Liga zwar seit fünf Partien ungeschlagen, doch die Formkurve spricht klar gegen die Hausherren.

Linzer Power im Kampf um den Klassenerhalt

BWL-Coach Michael Köllner setzt auf die Energie seines Teams, das aus den jüngsten drei Spielen starke sechs Punkte holte. "Wir wollen beim WAC selbstbewusst und mit maximaler Energie auftreten", gab Köllner die Marschroute vor. Bitter für den WAC: Ausgerechnet im wichtigsten Spiel des Frühjahrs fehlen mit Rene Renner, Alessandro Schöpf und Jessic Ngankam drei absolute Leistungsträger. Bereits am Dienstag steht in Linz das schnelle Rückspiel dieser wegweisenden Paarung an.

Mögliche Aufstellungen:

WAC – FC Blau-Weiß Linz

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Lavanttal-Arena, Wolfsberg

Lavanttal-Arena, Wolfsberg Schiedsrichter: Ciochirca

Ergebnisse 2025/26:



3:0 (h)

1:2 (a)

WAC: Polster - Gattermayer, Baumgartner, C. Diabate, N. Wimmer, Djuric - Sulzner, Piesinger - Zukic, Avdijaj - Kojzek

Es fehlen: Schöpf (Muskelprobleme), Renner (Schulter), Ngankam (Oberschenkel)

FC Blau-Weiß Linz: Mantl - Pasic, Maranda, Varesi-Strauss - Reiter, Briedl, S. Seidl, Pirkl - Maier - Weissman, Ronivaldo

Es fehlen: Anderson (Knie), Goiginger (verletzt)

Live auf Sky Sport Austria.