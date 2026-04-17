Punkteteilung! Ried rettet spät das 1:1 gegen den GAK

In einem packenden Bundesliga-Duell trennten sich der Grazer AK und die SV Ried mit 1:1. Während die Grazer den vierten Heimsieg in Folge knapp verpassten, bewiesen die Innviertler Moral und glichen spät aus.

Der Grazer AK empfing am Freitagabend die SV Ried in der Merkur Arena in Liebenau. Vor dem Anpfiff wurde es emotional, als beide Teams und die Fans mit einer Trauerminute dem verstorbenen Ex-Teamtormann Alexander Manninger gedachten. Die Partie startete rasant: Kingstone Mutandwa (19.) scheiterte für die Gäste am Pfosten, während der GAK mit hohem Pressing dagegenhielt. Kurz vor der Pause (45.+10) sah Rieds Tormanntrainer Wolfgang Wimmer wegen heftiger Kritik am Schiedsrichter die Rote Karte.

Blitztor nach der Pause schockt die Innviertler

Direkt nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren die Rieder eiskalt. Ramiz Harakaté (47.) erzielte die umjubelte 1:0-Führung für den GAK. In der Folge drückten die Grazer auf die Entscheidung, doch Schriebl und Hofleitner ließen beste Gelegenheiten liegen. Auf der Gegenseite vergab Jonas Mayer (54.) eine "Tausendprozentige" zum Ausgleich, als er den Ball aus kürzester Distanz neben das Gehäuse setzte.

Havenaar rettet Ried mit Wucht-Kopfball

Die Bemühungen der Mannschaft von Maximilian Senft wurden schließlich belohnt. Nach einer Freistoßflanke von Philipp Pomer stieg Nikki Havenaar (69.) am höchsten und wuchtete den Ball per Kopf zum 1:1 in die Maschen. In einer hitzigen Schlussphase, in der Ried durch einen Lattenschuss von Mutandwa (84.) sogar beinahe noch den Siegtreffer erzielte, blieb es letztlich beim leistungsgerechten Unentschieden. Ried behauptet damit den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe vor den Grazern.