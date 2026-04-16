Brandneues Apple iPad Air: Jetzt stark reduziert!

Wer aktuell auf der Suche nach einem leistungsstarken, modernen Tablet ist, kommt am Apple 11" iPad Air mit M4 Chip kaum vorbei.

Das Modell gehört bereits jetzt zu den Bestsellern auf Amazon und überzeugt durch eine Kombination aus starker Performance, hochwertigem Display und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – aktuell sogar zu einem reduzierten Preis.

Leistungsstarker M4 Chip für flüssiges Arbeiten

Im Alltag zeigt sich sofort, wie viel Leistung im neuen iPad Air steckt. Der Apple M4 Chip sorgt für eine besonders schnelle und reaktionsstarke Nutzung – egal, ob Sie mehrere Apps gleichzeitig verwenden, Videos bearbeiten oder einfach entspannt surfen.

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera, WLAN 7 mit Apple N1, Touch ID, Batterie für den ganzen Tag – Blau © Amazon

Für Sie bedeutet das:

Schnelles und flüssiges Multitasking

Hohe Performance auch bei anspruchsvollen Anwendungen

Zukunftssichere Leistung für die nächsten Jahre

Gerade im Vergleich zu älteren Modellen ist der Unterschied deutlich spürbar.

Brillantes Liquid Retina Display

Das 11 Zoll Liquid Retina Display gehört zu den Highlights des Geräts. Farben wirken lebendig, Inhalte sind gestochen scharf und das gesamte Nutzungserlebnis wirkt hochwertig und angenehm.

Ideal geeignet für:

Streaming von Filmen und Serien

Lesen und Arbeiten

Kreative Anwendungen wie Zeichnen oder Bearbeiten

Vielseitigkeit im Alltag

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera, WLAN 7 mit Apple N1, Touch ID, Batterie für den ganzen Tag – Blau © Amazon

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera, WLAN 7 mit Apple N1, Touch ID, Batterie für den ganzen Tag – Blau © Amazon

Mit 128 GB Speicher bietet das iPad ausreichend Platz für Apps, Fotos und wichtige Dateien. Die 12 MP Front- und Rückkamera sorgt für klare Videoanrufe und solide Fotoqualität.

Dank WLAN 7 profitieren Sie zusätzlich von besonders schnellen und stabilen Verbindungen – ein Vorteil vor allem bei Streaming, Downloads oder Cloud-Arbeit.

Komfort und Sicherheit kombiniert

Das iPad Air ist mit Touch ID ausgestattet, wodurch Sie Ihr Gerät schnell und sicher entsperren können. Gleichzeitig sorgt die lange Akkulaufzeit dafür, dass Sie problemlos durch den ganzen Tag kommen – ohne ständig nachladen zu müssen.

Beliebt und stark nachgefragt

Das Modell überzeugt bereits kurz nach Veröffentlichung durch starke Bewertungen:

4,8 von 5 Sternen

Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Tablet-PCs



Über 100 Käufe im letzten Monat

Diese Werte zeigen, dass das iPad Air bei vielen Nutzern bereits im Alltag angekommen ist.

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera, WLAN 7 mit Apple N1, Touch ID, Batterie für den ganzen Tag – Blau © Amazon

Aktuelles Angebot

Derzeit ist das iPad Air für 603,02 € erhältlich – statt der UVP von 654,46 €. Das entspricht einer Ersparnis von 8 %.

Für ein aktuelles Apple-Gerät dieser Leistungsklasse ist das ein besonders attraktiver Einstiegspreis.

Fazit

Wenn Sie ein modernes, leistungsstarkes und vielseitig einsetzbares Tablet suchen, ist das neue iPad Air mit M4 Chip eine sehr überzeugende Wahl. Es eignet sich sowohl für produktives Arbeiten als auch für Unterhaltung und kreative Anwendungen.

Durch die Kombination aus starker Performance, hochwertigem Display und langer Akkulaufzeit bietet das Gerät ein rundes Gesamtpaket. Das aktuelle Angebot macht den Einstieg zusätzlich attraktiv – besonders für alle, die auf der Suche nach einem aktuellen Premium-Tablet sind.