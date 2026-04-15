Die besten Marathon-Schuhe? Asics Novablast 5 im Test!

Wer aktuell auf der Suche nach einem leistungsstarken Laufschuh ist, stößt im Preisvergleich schnell auf den Asics Novablast 5 (1011B974). Besonders auf idealo.at gehört dieses Modell zu den gefragtesten Optionen im Bereich Running – und wird dort bereits ab 109,95 € gelistet.

Unser Eindruck: Dynamisch, leicht und überraschend komfortabel

Im Test zeigt sich der Novablast 5 als echter Allrounder für ambitionierte Läufer. Besonders auffällig ist die Kombination aus hoher Dämpfung und gleichzeitig spürbarer Dynamik. Der Schuh wirkt federnd, ohne instabil zu sein, und sorgt für ein angenehmes Laufgefühl – selbst auf längeren Strecken.

Die Sprengung von 8 mm unterstützt einen natürlichen Bewegungsablauf und eignet sich sowohl für erfahrene Läufer als auch für Einsteiger, die ihre Leistung steigern möchten.

Asics Novablast 5 (1011B974) arctic blue/aegean blue © idealo.at

Ideal für Training und Marathon

Der Asics Novablast 5 ist nicht nur ein klassischer Trainingsschuh, sondern kann auch problemlos im Wettkampf eingesetzt werden. Gerade bei längeren Läufen zeigt er seine Stärken:

Sehr gute Dämpfung für lange Distanzen

Leichtes Gewicht für effizientes Laufen

Spürbarer Rebound bei jedem Schritt

Damit gehört er aus unserer Sicht zu den Top-Laufschuhen für Marathon und Halbmarathon in seiner Preisklasse.

Asics Novablast 5 (1011B974) arctic blue/aegean blue © idealo.at

Hochwertige Verarbeitung und modernes Design

Das Obermaterial aus Textil sorgt für eine gute Belüftung und angenehmen Tragekomfort. Gleichzeitig wirkt der Schuh modern und sportlich – mit verschiedenen Farbvarianten wie:

black/white

arctic blue/aegean blue

kies/weiß

schwarz/kobalt burst

So finden Sie nicht nur funktional, sondern auch optisch den passenden Schuh.

Bewertungen und Testergebnisse

Der Novablast 5 überzeugt nicht nur im eigenen Test, sondern auch in unabhängigen Bewertungen:

Positive Rückmeldungen von Laufmagazinen wie Runner’s World

Sehr gute Bewertungen im Alltagseinsatz

Diese Ergebnisse bestätigen den starken Gesamteindruck des Schuhs.

Asics Novablast 5 (1011B974) arctic blue/aegean blue © idealo.at

Preis-Leistungs-Tipp im Vergleich

Aktuell ist der Asics Novablast 5 bereits ab 109,95 € erhältlich und bietet damit ein sehr attraktives Gesamtpaket. Gerade im Vergleich zu deutlich teureren Performance-Schuhen liefert er eine überzeugende Leistung.

Fazit

Wenn Sie auf der Suche nach einem vielseitigen, leistungsstarken Laufschuh sind, der sowohl im Training als auch im Wettkampf überzeugt, ist der Asics Novablast 5 eine ausgezeichnete Wahl. Er kombiniert Komfort, Dynamik und Stabilität auf einem Niveau, das in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist.

Besonders für Läufer, die sich auf längere Distanzen oder sogar einen Marathon vorbereiten, bietet dieser Schuh genau die Eigenschaften, die im entscheidenden Moment den Unterschied machen können.