Wieder da: Alle wollen den Roborock-Saugroboter!

Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause – und Ihr Boden ist bereits perfekt gereinigt. Kein Staubsaugen, kein Wischen, kein Stress. Klingt nach Zukunft? Für viele Haushalte ist das längst Realität.

Der Roborock Qrevo QV 35A bringt genau dieses Versprechen in Ihr Zuhause – und setzt dabei neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Leistung.

Kraft trifft Intelligenz

Mit beeindruckenden 8000 Pa Saugkraft – ein deutliches Upgrade gegenüber dem Vorgängermodell Qrevo S – zeigt der QV 35A, was moderne Reinigungstechnologie leisten kann. Egal ob feiner Staub, Tierhaare oder hartnäckiger Schmutz: Dieser Saugroboter geht gründlich vor und hinterlässt sichtbar saubere Böden.

Doch reine Power ist nicht alles. Dank präziser LiDAR-Navigation erstellt das Gerät detaillierte Karten Ihrer Wohnräume und bewegt sich systematisch durch Ihr Zuhause – effizient, schnell und ohne unnötige Wiederholungen.

roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion, 8000Pa Saugkraft(verbessert von Qrevo S), Anti-Verfilzungs-Seitenbürste, Hindernisvermeidung, LiDAR-Navigation, All-in-One Dock,Schwarz(QV 35A Set) © Amazon

Schluss mit verhedderten Bürsten

Ein häufiges Ärgernis bei Saugrobotern? Verfilzte Haare in den Bürsten. Der Qrevo QV 35A begegnet diesem Problem mit einer Anti-Verfilzungs-Seitenbürste, die speziell dafür entwickelt wurde, Verwicklungen zu minimieren. Das spart Ihnen nicht nur Zeit bei der Reinigung, sondern sorgt auch für eine konstant hohe Leistung.

Mehr als nur Saugen: Wischen inklusive

Warum zwei Geräte nutzen, wenn eines genügt? Der Roborock kombiniert Saug- und Wischfunktion in einem System. So werden nicht nur Staub und Schmutz entfernt, sondern auch feine Rückstände gleich mit aufgewischt – für ein rundum sauberes Ergebnis.

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Erkennt Hindernisse, bevor sie zum Problem werden

Dank moderner Hindernisvermeidung navigiert der Roboter souverän durch Ihren Alltag. Kabel, Schuhe oder kleine Gegenstände erkennt er frühzeitig und umfährt sie geschickt. Das bedeutet für Sie: weniger Eingreifen, mehr Entspannung.

Das All-in-One Dock: Ihr persönlicher Reinigungsassistent

Ein echtes Highlight ist das All-in-One Dock. Es übernimmt mehrere Aufgaben gleichzeitig:

Automatisches Entleeren des Staubbehälters

Reinigung der Wischmopps

Wasserbefüllung

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Damit reduziert sich Ihr Aufwand auf ein Minimum – der Roboter kümmert sich fast vollständig selbst um seine Wartung.

Beliebt bei Kunden – und aktuell besonders attraktiv

Mit einer Bewertung von 4,4 von 5 Sternen bei über 3.300 Rezensionen gehört der Qrevo QV 35A zu den Favoriten unter den Saugrobotern. Besonders bemerkenswert: Über 3.000 Käufe im letzten Monat sprechen eine klare Sprache.

Und auch preislich lohnt sich ein genauer Blick: Aktuell ist das Modell im Rahmen eines befristeten Angebots mit 42 % Rabatt für 352,92 € erhältlich – ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis für diese Ausstattung.

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Fazit: Lohnt sich der Einstieg?

Wenn Sie sich mehr Zeit, weniger Hausarbeit und gleichzeitig ein konstant sauberes Zuhause wünschen, ist der Roborock Qrevo QV 35A eine überzeugende Lösung. Er kombiniert Leistung, Komfort und intelligente Technik in einem Gerät – und macht den Schritt in ein automatisiertes Zuhause erstaunlich einfach.

Ihre Böden verdienen dieses Upgrade – und Sie auch.