Wärmepumpentrockner mit 10 kg jetzt deutlich günstiger!

Trockene Wäsche ohne Warten, ohne Wäscheständer und ohne Chaos in der Wohnung – genau das macht einen guten Trockner im Alltag so wertvoll.Aktuell gibt es bei Amazon ein spannendes Angebot: Der Midea MD20EH100WB-A3 Wärmepumpentrockner!

Viel Platz für große Wäscheladungen

Mit 10 kg Fassungsvermögen eignet sich das Gerät perfekt für Familien oder alle, die größere Mengen auf

einmal trocknen möchten.

Bettwäsche, Handtücher oder Alltagskleidung – alles passt problemlos hinein. Das spart Zeit und

reduziert die Anzahl der Durchgänge.

Midea MD11EH80BD Wärmepumpentrockner, 8 kg, Energieklasse D, Schnelltrocknen 35', HealthGuard, Sensor-Trocknung,Auffrischen,Knitterschutz, Auffrischen Wolle, Weiß [Energieklasse D] © Amazon

Schonend zu Kleidung und Materialien

Gerade empfindliche Textilien profitieren von moderner Trockentechnologie.

Der Midea MD20EH100WB-A3 Wärmepumpentrockner bietet Programme wie Wollpflege und sanftes

Trocknen. Zusätzlich sorgt der Knitterschutz dafür, dass Kleidung weniger zerknittert aus der Trommel

kommt.

Midea MD11EH80BD Wärmepumpentrockner, 8 kg, Energieklasse D, Schnelltrocknen 35', HealthGuard, Sensor-Trocknung,Auffrischen,Knitterschutz, Auffrischen Wolle, Weiß [Energieklasse D] © Amazon

Frische und Hygiene inklusive

Mit der integrierten UV-Hygiene-Funktion wird die Wäsche nicht nur trocken, sondern auch hygienisch

behandelt.

Das ist besonders praktisch für Handtücher, Bettwäsche oder Kleidung, bei der es auf zusätzliche

Sauberkeit ankommt.

Smarte Funktionen im Alltag

Der Trockner denkt mit und nimmt Ihnen Arbeit ab:

• Auto Dry erkennt den richtigen Trocknungsgrad

• Auffrischen für leicht getragene Kleidung

• Startzeitvorwahl für flexible Nutzung

• App-Steuerung für Kontrolle von unterwegs

So passt sich das Gerät Ihrem Tagesablauf an.

Midea MD11EH80BD Wärmepumpentrockner, 8 kg, Energieklasse D, Schnelltrocknen 35', HealthGuard, Sensor-Trocknung,Auffrischen,Knitterschutz, Auffrischen Wolle, Weiß [Energieklasse D] © Amazon

Effizient trocknen und Energie sparen

Als Wärmepumpentrockner arbeitet das Modell besonders effizient und schonend. Das hilft, Energie zu

sparen und gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Kleidung zu verlängern.

Midea MD11EH80BD Wärmepumpentrockner, 8 kg, Energieklasse D, Schnelltrocknen 35', HealthGuard, Sensor-Trocknung,Auffrischen,Knitterschutz, Auffrischen Wolle, Weiß [Energieklasse D] © Amazon

Amazon Angebot mit Rabatt

Aktuell sparen Sie rund 95 Euro auf den Midea MD20EH100WB-A3 Wärmepumpentrockner.

Der Preis liegt derzeit bei etwa 479 Euro statt rund 574 Euro UVP – ein attraktiver Deal für ein Gerät dieser Klasse!