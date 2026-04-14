Rasenmäher ohne Begrenzungskabel: Jetzt Minus 37%

Stellen Sie sich vor, Sie lehnen sich entspannt zurück, während Ihr Rasen wie von Zauberhand perfekt gepflegt wird. Kein lästiges Kabelverlegen, kein Wochenende hinter dem Rasenmäher – der MAMMOTION YUKA Mini 2 500 macht genau das möglich.

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Warum der YUKA Mini 2 Ihre Gartenarbeit revolutioniert

Keine Begrenzungskabel, kein Stress

MAMMOTION YUKA mini 2 500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Garage, Empf. 500 m², Kein RTK, Kein Signalabbruch, KI TrueVision-Navigation, Auto-Mehrzonen-Kartierung, DropMow, 45% Steigung,4.5Ah-Akku © Amazon

Vergessen Sie das mühsame Eingraben von Begrenzungsdrähten! Der YUKA Mini 2 nutzt KI-gestützte TrueVision-Navigation, um Ihren Garten selbstständig zu erkennen und zentimetergenau zu mähen. Hindernisse wie Blumenbeete, Spielzeug oder Gartenmöbel? Werden zuverlässig umfahren.

Für anspruchsvolle Gärten gemacht

Bis zu 500 m² Rasenfläche – ideal für mittelgroße Gärten

45 % Steigung – meistert auch hügelige Grundstücke mühelos

Auto-Mehrzonen-Kartierung – erkennt und pflegt verschiedene Rasenbereiche automatisch

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DropMow-Funktion – für saubere Kanten und gepflegte Übergänge

Zuverlässig bei jedem Wetter

Kein RTK erforderlich, kein Signalabbruch: Der YUKA Mini 2 arbeitet unabhängig von GPS-Schwankungen und bleibt auch bei bewölktem Himmel oder in der Nähe von Bäumen auf Kurs. Der leistungsstarke 4,5-Ah-Akku sorgt für ausdauernde Mähzyklen – und die mitgelieferte Garage schützt Ihren neuen Gartenhelfer vor Regen und Sonne.

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Jetzt zuschlagen – bevor das Angebot endet

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Ihr Rasen wartet. Ihr Wochenende auch!