Rasenmäher ohne Begrenzungskabel: Jetzt Minus 37%

Stellen Sie sich vor, Sie lehnen sich entspannt zurück, während Ihr Rasen wie von Zauberhand perfekt gepflegt wird. Kein lästiges Kabelverlegen, kein Wochenende hinter dem Rasenmäher – der MAMMOTION YUKA Mini 2 500 macht genau das möglich.
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Warum der YUKA Mini 2 Ihre Gartenarbeit revolutioniert
Keine Begrenzungskabel, kein Stress
Vergessen Sie das mühsame Eingraben von Begrenzungsdrähten! Der YUKA Mini 2 nutzt KI-gestützte TrueVision-Navigation, um Ihren Garten selbstständig zu erkennen und zentimetergenau zu mähen. Hindernisse wie Blumenbeete, Spielzeug oder Gartenmöbel? Werden zuverlässig umfahren.
Für anspruchsvolle Gärten gemacht
Bis zu 500 m² Rasenfläche – ideal für mittelgroße Gärten
45 % Steigung – meistert auch hügelige Grundstücke mühelos
Auto-Mehrzonen-Kartierung – erkennt und pflegt verschiedene Rasenbereiche automatisch
DropMow-Funktion – für saubere Kanten und gepflegte Übergänge
Zuverlässig bei jedem Wetter
Kein RTK erforderlich, kein Signalabbruch: Der YUKA Mini 2 arbeitet unabhängig von GPS-Schwankungen und bleibt auch bei bewölktem Himmel oder in der Nähe von Bäumen auf Kurs. Der leistungsstarke 4,5-Ah-Akku sorgt für ausdauernde Mähzyklen – und die mitgelieferte Garage schützt Ihren neuen Gartenhelfer vor Regen und Sonne.
Jetzt zuschlagen – bevor das Angebot endet
Dieses befristete Amazon-Angebot mit 37 % Rabatt wird nicht ewig verfügbar sein. Für 755,29 € erhalten Sie einen der smartesten Mähroboter seiner Klasse – inklusive Garage und modernster KI-Navigation.
Ihr Rasen wartet. Ihr Wochenende auch!