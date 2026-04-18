Bayern-Absage: Keine Meisterfeier am Sonntag

Der FC Bayern München will auf eine spontane Meisterfeier am Sonntagabend verzichten, falls der Titelgewinn schon nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart feststehen sollte.

"Nein, die Spieler haben sogar selber schon angegeben, dass der Fokus auf Leverkusen ist nach dem Spiel, egal was passiert", sagte Trainer Vincent Kompany am Samstag. Drei Tage nach der Liga-Partie gegen den VfB steht für den Fußball-Rekordmeister bei Bayer Leverkusen das Halbfinale im DFB-Pokal an.

Die Bayern könnten am Sonntagabend vorzeitig Meister werden, wenn sie gegen Stuttgart mehr Punkte holen als der Tabellenzweite Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim. Grundsätzlich bestehen schon seit Wochen keine Zweifel mehr am Titelgewinn des Favoriten. Doch die Münchner wollen mehr und sind auch im DFB-Pokal und der Champions League noch im Rennen um die Trophäen. "Wir sind jetzt in einer Phase dieser Saison, wo wir alle damit leben können, dass wir noch ein bisschen warten, bis wir feiern", betonte Kompany. "Also hoffentlich wird am Ende gefeiert, aber wie oft und wie groß diese Feier ist, das wird jetzt alles entschieden. Und deswegen ist es für uns jetzt kein Problem, ein bisschen Geduld zu haben."