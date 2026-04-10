60 Jahre Radatz: Wiener Wurst-Riese feiert Jubiläum

In Liesing weiß man genau wo die Wurst herkommt. Seit sechs Jahrzehnten produziert die Familie Radatz bereits in zweiter Generation ihre Spezialitäten direkt im Grätzel. Beim Betriebsbesuch gab es nun spannende Einblicke in die Erfolgsgeschichte.

Was im Jahr 1966 in Liesing begann, ist heute eine echte Wiener Institution. Der Fleisch-Spezialist Radatz feiert heuer sein 60-jähriges Bestehen in Liesing und ist damit ein fixer Bestandteil der regionalen Wirtschaft. Bezirksvorsteher Gerald Bischof (SPÖ) schaute aus diesem feierlichen Anlass persönlich in der Erlaaer Straße vorbei, um Geschäftsführer Franz Radatz zu gratulieren und einen Blick hinter die Kulissen der Produktion zu werfen. Inzwischen wird das bekannte Familien-Unternehmen bereits in der zweiten Generation erfolgreich geführt.

Geschäftsführer Franz Radatz und Bezirksvorsteher Gerald Bischof. © Valentin Brauneis

Bischof hebt hervor "dass der Standort Liesing für ein Unternehmen wie Radatz optimale Rahmenbedingungen bietet. Die sehr gute Verkehrsanbindung gewährleistet sowohl eine gute Erreichbarkeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch effiziente Abläufe im Betrieb. Radatz ist auch darum bereits seit vielen Jahrzehnten fest in Liesing verankert."

Riese aus dem 23. Hieb

Radatz zählt zu den traditionsreichsten Betrieben der Wiener Lebensmittelproduktion. Am Standort Liesing sind rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, österreichweit sind es insgesamt etwa 900 Beschäftigte. Das Unternehmen betreibt 24 Radatz Fleischereien sowie 15 Wurst-Großmärkte und ist zudem international tätig – Exporte gehen in 27 Länder.

Blick hinter die Kulissen. © BV23

Mit einem Jahresumsatz von rund 212 Millionen Euro ist Radatz ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor. Das Sortiment reicht von Frischwurst, Schinken und Würstel bis zu Fertiggerichte und verbindet dabei traditionelles Handwerk mit modernen Produktionsstandards.