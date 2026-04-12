Stadler: Bahn-Kraftzentrum in Obersiebenbrunn eröffnet

Bahn-Sensation im Marchfeld: Der Schweizer Zug-Gigant Stadler hat in Obersiebenbrunn eine brandneue Werkhalle eröffnet - und die hat es in sich!

Die 4.600 m2 große Anlage ist ab sofort das Herzstuck für die Wartung von Hochgeschwindigkeitszügen in Österreich. Seit Marz 2026 werden dort bereits die schnellen Westbahn-Züge gewartet. Gebaut wurde das Riesenprojekt in Rekordzeit - gerade mal sieben Monate hat STRABAG dafür gebraucht!

Was steckt dahinter?

© Leadersnet/C. Mikes

Die neue "Halle für alle" steht künftig sämtlichen Bahnbetreibern offen - für Service an Stadler-Fahrzeugen. Die 225 Meter lange Halle ist direkt ans Bahnnetz angebunden, inklusive einer 200-km/h-Strecke. Dazu gibts Büroflächen und eine Zelthalle als Lager.

Die Großen sind begeistert

Stadler-Boss Peter Spuhler schwärmt: Österreich sei ein "wichtiger Markt" - deshalb baue man die Präsenz gezielt aus. Stadler Austria-CEO Christian Diewald spricht von einem "entscheidenden Impuls für die Zukunftsfähigkeit der Bahn." Auch die Politik jubelt: Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sieht die Bahnindustrie als "Schlüsselbranche für Österreich und Europa." Niederosterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) freut sich über "hochwertige Arbeitsplatze" für die Region. Kurz gesagt: Niederösterreich bekommt ein Bahn-Kraftzentrum - und das in Rekordzeit!