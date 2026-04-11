20:18 - Historischer Knights-Sieg gegen Giants

Die Vienna Knights gewinnen ihr erstes AFL-Spiel gegen Titelmitfavorit Graz Giants 20:18.

Die Vienna Kingths feiern sensationell einen 20:18-Sieg bei ihrer AFL-Premiere gegen die Graz Giants. Auf dem gut besuchten Helfort-Platz lag von Beginn an etwas magisches in der Luft. Die Premiere der Ritter aus West Wien war auch stimmungsbedingt auf der Tribüne eine riesige Football-Party.

Zu Beginn des Spiels tasteten sich beide Teams noch vorsichtig ab. Doch Quarterback Chad Jeffries und Star-Receiver Maximilion Fine harmonierten von Beginn an und führten das Team mit ihrer Routine über das Feld.

© Roman Stoiber/Vienna Knights

Nach zwei Ballbesitzwechseln war es dann soweit. Die Knights kämpften sich bis vor die Endzone der Steirer und mit einem Lauf von Mathias Lechner in die Endzone konnte nicht nur der erste Touchdown des Tages bejubelt werden, sondern auch die ersten Punkte der Knights in der AFL. Nach einem verkickten Extrapunkt ging es dann mit einem verdienten 6:0 zum ersten Seitenwechsel.

Jeffries-Show vor der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Hausherren aus der Hauptstadt weiter. Erneut konnte der Drive der Steirer schnell gestoppt werden und Jeffries führte sein Team erneut über das Feld. Diesmal konnte er selbst mit einem Pass auf Fine zum 12:0 erhöhen. Das neue Traum-Duo in Gelb-Schwarz sorgt früh in der Saison für Furore.

© Roman Stoiber/Vienna Knights

Die Giants waren sichtlich geschockt von dem starken Auftritt der Wiener. Auch mit dem nächsten Ballbesitz konnte man kaum Raumgewinn erzielen und musste den Ball schnell wieder abgeben. Die Knights-Offense dominierte weiter das Geschehen. Nach einem starken Lauf zum FIrst Down ging es diesmal für Jeffries selbst in die Endzone und der Ex-ELF-Star erhöhte im Anschluss mit einer erfolgreichen Two-Point-Conversion sogar auf 20:0.

Und die Defense hielt dem Druck weiter stand. Beim nächsten Punt-Versuch patzten die Grazer Special Teams, so kam es zu einem First Down auf der 1-Yard-Linie und erneut kam die Offense aufs Feld. Doch dieses Mal konnte die steirische Abwehr abliefern und keine weiteren Punkte zulassen. Doch kurz vor der Pause versuchten die Knights mit mehreren Trick-Spielzügen noch Punkte zu machen. Nach einem Punt von Quarterback Chad Jeffries kamen aber die Giants nochmal zum Ball und konnten aus dem Nichts noch einen Touchdown durch Jonas Dachs-Wiesinger erzielen.

Giants holen auf

Doch nach der Pause zeigten die Giants plötzlich ein ganz anderes Gesicht. Die Kabinenansprache von Head Coach Stefan Pokorny dürfte Wirkung gezeigt haben. Denn die Defense hatte besser unter Kontrolle. Ein Touchdown von Jakob Schneeberger wurde zurückgerufen, wegen einer Holding-Strafe.

© Roman Stoiber/Vienna Knights

Nach einem ausgeglichenen Kampf, in dem es allerdings weiterhin ohne Turnover blieb, konnte Quarterback Bastian Stenimair mit einem Pass auf Schneeberger erneut die Endzone finden und auf 20:12 verkürzen. Trotz vier Touchdowns wartete man am Helfortplatz weiter auf den ersten verwerteten Extrapunkt in der Geschichte. So ging es mit Hochspannung in das Schlussviertel.

Entscheidung in der letzten Minute

Doch auch hier gaben zuerst die Gäste aus Graz den Ton an. Steinmair konnte mit einem Pass auf den freien Receiver Julian Kapellari seinen dritten Touchdown erzielen. Der anschließende Versuch, auf 2 Punkte zu gehen und den Ausgleich zu erzielen, ging aber schief. Nun waren die Knights gefordert, wieder wegzuziehen.

© Roman Stoiber/Vienna Knights

Vor allem die Verbindung Jeffreys-Fine klappte in den letzten 12 Minuten wieder. Doch kurz vor der Endzone war abermals Schluss. Die Giants-Defense wehrte alle Versuche der Knights in der Luft und am Boden ab und versuchte 3 Minuten vor Schluss alles, um erstmals in Führung zu gehen. Doch kurz vor der Two-Minute-Warning führte ein tiefer Pass von Steinmair zur ersten Interception des Spiels. Thomas Bammer konnte den Ball abfangen, der Jubel brandete auf der Tribüne auf und so gingen die Hausherren mit eigenem Ballbesitz in die letzten Minuten des Football-Krimis.

Nach einem starken Lauf zum First Down durch Jeffries war es allerdings entschieden. Die Kinghts konnten abknien und die Giants konnten den ersten AFL-Sieg in ihrer Vereinsgeschichte feiern. Für die Giants hingegen wird die Lage nach zwei Niederlagen zum Saisonstart immer kritischer.