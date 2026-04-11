Dragons feiern Zittersieg bei St.Pölten-Premiere

Die Danube Dragons bleiben in der AFL auf Erfolgskurs. In einer hart umkämpften Defensiv-Schlacht in St. Pölten bogen die Wiener einen Pausenrückstand gegen die Swarco Raiders Tirol noch um und feierten den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Nach dem fulminanten Derby-Sieg gegen die Vikings lief bei den Drachen im Ausweichquartier in Niederösterreich zunächst wenig zusammen. Während die Defense gewohnt stabil stand, fand die Offense gegen die kompakten Tiroler kaum Mittel. Die Quittung folgte prompt: Die Raiders nutzten eine ihrer wenigen Chancen zur 7:0-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren das Kommando. Es war der Spielmacher selbst, der die Verantwortung übernahm. Mit zwei beherzten Touchdown-Läufen drehte der Quarterback die Begegnung im Alleingang. Trotz zahlreicher Strafen und Turnovers in einer hektischen Schlussphase brachten die Wiener den Vorsprung über die Zeit.

Abschluss: Während die Drachen nun an ihrer "mentalen Stärke" (O-Ton Head Coach) für den kommenden Kracher gegen Prag arbeiten, nehmen die Tiroler trotz der knappen Niederlage viel Selbstvertrauen aus dem verspäteten Saisonstart mit.