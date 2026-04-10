AFL schreibt am 2. Spieltag gleich 4 mal Geschichte

Am zweiten Spieltag der heimischen Football-Liga wird gleich viermal Geschichte geschrieben. Ein unermüdlicher Wikinger und eine ritterliche Premiere stehen diese Woche im Fokus.

Schon der erste Spieltag der heimischen Football-Liga AFL sorgte vor zwei Wochen bereits für jede Menge Spektakel und Begeisterung bei den Fans. Nach der Oster-Pause geht es nun diese Woche weiter, und dabei wird in jeder der vier Partien Geschichte geschrieben.

Besonders interessant ist, dass gleich alle drei Wiener Vereine am Samstag ein Heimspiel haben, allerdings werden nur zwei davon auch in Wien ausgetragen.

Sa., 14 Uhr: Danube Dragons - Swarco Raiders Tirol

Gleich zum Auftakt des zweiten Spieltags gibt es eine Premiere. Die Danube Dragons müssen aufgrund einer Platz-Kollision mit Donaufeld auf ungewohntes Gebiet ausweichen. Das Heimspiel der Drachen gegen die Swarco Raiders Tirol findet diesmal in St. Pölten statt. Heimspiele in Niederösterreich sind allerdings keine Neuheit, die Ursprünge der Drachen lagen 1985 in Klosterneuburg.

Sportlich wollen die ausgewanderten Hausherren an den klaren Sieg in der Vorwoche gegen die Vienna Vikings anknüpfen. "Mit den Raiders bekommen wir nun ein Team vor die Brust, das die letzten Jahre stetig im Aufwind war und das jetzt auch mit dem Schwung der beginnenden Season auf uns zukommen wird. Dafür müssen wir bereit sein", warnt Dragons-Head-Coach Michael Hönig. Allerdings weiß man nicht genau, was man erwarten kann.

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Denn die Innsbrucker mussten das Auftaktspiel gegen die Vienna Knights wetterbedingt verschieben. So träumt man mit verkürzter Anreise schon von der nächsten Sensation in der jungen Saison. Alexander Achamer, Cheftrainer der Raiders: "Wir freuen uns nach der langen Offseason endlich unser erstes Spiel zu bestreiten."

Sa., 16 Uhr: Vienna Knights - Graz Giants

Durch die Absage in Innsbruck kommt es nun zur Liga-Premiere der Vienna Knights mit einem Heimspiel. Der Aufsteiger eröffnet seine ambitionierte AFL-Ära am Helfort-Platz (Kendlerstraße 42, 1160 Wien), wo man für Stimmung sorgen möchte und mit Sensations-Verpflichtungen, wie Ex-Viking Max Fine oder dem ehemaligen ELF-Quarterback Chad Jeffries (München, Rhein Fire). Hinzu kommen renommierte Spieler mit jeder Menge Erfahrung und ein erfahrener Trainerstab rund um Ivan Zivko. Zum Auftakt bekommt man es mit den Graz Giants zu tun, die nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Prag bereits unter Druck sind.

"Unter den gegebenen Umständen, dass unser erstes Spiel noch aussteht, die Grazer eine Niederlage aus dem ersten Spiel gegen die Prager im Rücken haben und sie ihr zweites Auswärtsspiel in Folge bestreiten, werden sie uns bestimmt ein hartes Spiel liefern und alles daran setzen, zu gewinnen", ist Defensive Coordinator Christoph Trost bereit für den Auftakt. Zivko verspricht: "Wir hoffen, dass wir den hoffentlich zahlreichen Fans eine gute Show bieten und uns gebührend mit dem ersten Spiel in der AFL vorstellen können."

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Für die Steirer ist die Niederlage bereits abgehakt. Man blickt nach vorne und möchte sich mit einem Sieg zurückmelden. "Wir haben im Spiel gegen Prag sehr viele Eigenfehler produziert, welche uns schlussendlich den Sieg gekostet haben", zeigt sich Giants-Cheftrainer Stefan Pokorny selbstkritisch.

Sa., 17 Uhr: Vienna Vikings - Salzburg Ducks

Das dritte Hauptstadtspiel steht ganz im Zeichen eines besonderen Spielers: Roman Seybold. Der Offensive Liner absolviert mit 57 Jahren sein 400. Karriere-Spiel gegen die Enten aus der Mozartstadt. 358 der Spiele hat er in seiner 32-jährigen Laufbahn in violett bestritten.

In seinem ersten Spiel als Wikinger 1995 feierte er einen 55:0-Sieg gegen die St. Pölten Invaders, ein ähnliches Ergebnis ist zum 400er zwar nicht realistisch, aber wünschenswert. Denn nach der klaren Auftakt-Niederlage gegen die Dragons ist der Vorjahres-Finalsieger ebenso wie die Giants schon unter Druck. Head Coach Benjamin Sobotka: "Es ist wichtig, wie wir auf die Niederlage reagieren. Es heißt wieder: get back on the horse and start riding. Die Ducks sind ein wirklich gut gecoachtes Football-Team."

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Sein Gegenüber, Joe Ashfield, will den Schwung aus dem Graz-Spiel mitnehmen: "Wir hoffen, dass wir das Momentum vom ersten Spiel nach Wien mitnehmen können. Die Vikings sind ein Top-Programm in der Liga, es wird für uns also ein toller Test sein, wie gut sich unser Programm entwickelt hat."

So., 15 Uhr: Prague Black Panthers - Fehervar Enthroners

Zum Abschluss des Spieltages gibt es etwas, das es in der AFL noch nie gegeben hat. Ausgerechnet am großen Wahltag in Ungarn müssen die Enthroners aus der Orban-Heimat Fehervar nach Tschechien reisen, wo es zum ersten Duell in der österreichischen Football-Liga zweier ausländischer Teams kommt.

Während Prag mit breiter Brust antreten kann, wurden die Ungarn von Salzburg überrascht und müssen mit der geballten Ladung ELF-Erfahrung gegen den Austrian Bowl Sieger 2024 zurückschlagen. "Insgesamt müssen wir uns auf das konzentrieren, was wir selbst kontrollieren können, weiterhin mit großem Einsatz spielen, unseren Gameplan umsetzen und das Turnover-Duell für uns entscheiden", weiß Enthroners-Coach Michael Wood, worauf es ankommt.

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Sein Prager Kontrahent Darius Saint-Robinson meint vor dem Spiel: "Eines unserer Saisonziele war es, das Auftaktspiel zu gewinnen, das können wir also schon abhaken. Die Saison ist aber nicht nach einer Woche beendet, wir müssen uns jede Woche verbessern." Für einen historischen Spieltag ist alles bereit, die Fans freuen sich bereits und hoffen, dass es ebenso spektakulär zur Sache gehen wird, wie in Woche 1.